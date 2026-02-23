CESM: "No hay hospitales nuevos ni ampliaciones en décadas"

Las peonadas que hacen los profesionales sanitarios en horario de tarde para quitar lista de espera son voluntarias. Es decir, el jefe de servicio responsable de un área determinada las ofrece a sus médicos hacer horas fuera de su jornada que se pagan independientemente como otro complemento, tal y como especifica la secretaria general del Sindicato Médico CESM, María José García Mateos. «Estas peonadas se regulan según el servicio y la espera que haya acumulado, aunque la mayoría de las que requieren ingreso hospitalario están externalizadas a través de los conciertos sanitarios, ya que precisan ocupar camas y en los hospitales públicos apenas hay espacio».

En este caso, García Mateos echa en falta una mayor inversión en infraestructuras, ya que «lo ideal sería que todo se pudiera hacer en la sanidad pública, pero en la Región de Murcia no se ha levantado un hospital nuevo ni se han hecho ampliaciones importantes de los que existen desde hace décadas», por lo que reconoce que «la demanda que existe no se podría asumir en estos momentos sin el apoyo de los concertados».

«Harían falta dos hospitales nuevos para hacerle frente a todo y, a pesar de ello, se llenarían al momento», apunta.

En el caso de las visitas al especialista en horario de tarde, la responsable del CESM afirma que son habituales en todos los hospitales públicos de la Región, mientras que las cirugías están más limitadas a los comarcales, que son los que disponen de más margen y espacio para ingresos, algo que limita a los más grandes.

Las peonadas de tardes pueden ser realizadas por médicos especialistas, pero también por enfermeras, matronas o fisioterapeutas.

Acuerdo de subida

La Consejería de Salud llegó a un acuerdo a final del año 2022 con el Sindicato Médico CESM y el de enfermería Satse para incrementar el concepto que se abonaba por las peonadas de tarde a los profesionales en la Región de Murcia. Esta negociación finalizó con la firma de una subida del 34% en tres años consecutivos (12% en 2023, 12% en 2024 y 10% en 2025). n