El ‘boom’ de drones para uso profesional en la Región de Murcia dispara la demanda para ser piloto certificado

De los modelos más simples y más baratos a modo de hobby hasta los más equipados y más eficaces para un uso profesional y de precisión en la agricultura, la construcción o la vigilancia... El uso de drones para el trabajo diario ha traído numerosas ventajas: supone un ahorro de costes, una optimización de recursos y la posibilidad de acceder a zonas donde antes resultaba difícil o incluso imposible intervenir. Y con el paso de los años se están demostrando todas las ventajas que puede ofrecer en el ámbito laboral.

Tanto es así que la Región de Murcia vive un auténtico ‘boom’ en el uso profesional de estas aeronaves no tripuladas y cada vez un mayor número de personas se interesan por ser pilotos y contar con las licencias tras los cursos de formación certificados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para emplear estos dispositivos en distintos ámbitos o campos.

De hecho, la Región fue el pasado año la segunda comunidad donde más creció el número de operadores oficiales inscritos en el organismo del Estado, adscrito a la Secretaría de Estado de Transporte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que vela para que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España.

El número de operadores certificados en nuestra Comunidad se disparó un 28,2% (el segundo mayor porcentaje nacional interanual) al pasar de 2.954 a 3.788 operadores oficiales: «Este hecho refleja el crecimiento sostenido y la consolidación del uso de los drones en nuestro país», destaca la AESA. Solo por delante de Murcia se sitúa Extremadura, que, con un incremento del 30,4%, pasa de los 3.223 en 2024 a los 4.203 operadores registrados en 2025.

El dron ha dejado de ser «un simple juguete» para convertirse en una herramienta clave en sectores «tan importantes en Murcia como lo es el de la agricultura». Una «herramienta de bolsillo» al alcance de muchos profesionales, desde fotógrafos hasta agricultores con una inversión asumible y que rentabiliza su trabajo. Así lo afirma Carlos Hernández, dueño de RMDrones, empresa que, acreditada por la propia AESA, ofrece distintos cursos, entre ellos el más importante de ‘Piloto de Drones Certificado’.

En el caso de los beneficios para el campo murciano, gracias a las cámaras térmicas y multiespectrales con las que cuentan los drones, «se puede estudiar el cultivo, detectar plagas o estrés hídrico y optimizar tratamientos», explica a La Opinión. Además, los equipos permiten realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios de forma precisa y controlada.

El uso de drones agrícolas está creciendo con fuerza en zonas del Campo de Cartagena o del Bajo Guadaletín. Según Hernández, los agricultores llevan años enfrentándose a problemas de acceso a sus fincas debido al exceso de agua en determinadas épocas, lo que impide la entrada de maquinaria pesada.

«Muchas veces la única manera de recuperar el cultivo y no perder lo sembrado es el dron», detalla. Entre otros beneficios, con estos dispositivos es posible fumigar de forma rápida, económica y eficiente, con un ahorro considerable de agua y producto, y con la ventaja de poder intervenir en cualquier momento sin depender del estado del terreno.

La empresa realiza trabajos en diferentes zonas de la comunidad autónoma, como el Campo de Cartagena, Lorca, Águilas, Caravaca o Calasparra, además de operar a nivel nacional.

El aumento del uso profesional ha ido acompañado de una mayor demanda de formación. Hernández explica que la parte teórica del título oficial es gratuita y se realiza a través de la propia AESA. Posteriormente, los aspirantes deben completar prácticas con un instructor habilitado.

Desde 350 euros

En el caso de RMdrones, Hernández sostiene que el curso práctico que ofrecen tiene un coste de 350 euros, que permite al alumno obtener la titulación necesaria para volar en las categorías correspondientes. Para acceder, recuerda, es imprescindible tener al menos 16 años y contar con las habilitaciones A1, A3, A2 y STS, según el tipo de operación que se vaya a realizar.

«Cualquiera puede ser operador, ya sea persona física o jurídica», explica, aunque matiza que el tipo de licencia dependerá del uso que se quiera dar al dron. No obstante, matiza que para aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios es obligatoria una formación específica adicional.

En el caso de RMdrones, comenzó su actividad en 2013, incluso antes de que existiera una normativa específica en España. Con la primera regulación en 2014 y la posterior ampliación del marco legal, el sector se ha ido poco a poco profesionalizado con una demanda que, año tras año, ha crecido de forma exponencial hasta el punto de «haber superado «los mil alumno».

"La gente ya sabe que no es un juguete, es un aparato que comparte espacio aéreo y que puede conllevar sanciones importantes"

Solo en 2026, en apenas mes y medio, la empresa ha formado entre 60 y 70 personas. Cada curso reúne entre 25 y 30 alumnos y se organiza aproximadamente cada dos meses, a lo que se suman otras especializaciones.

El empresario atribuye este crecimiento a una mayor concienciación. «La gente ya sabe que no es un juguete, es un aparato que comparte espacio aéreo y que puede conllevar sanciones importantes si no se utiliza correctamente», advierte.

Ante el aumento de la demanda, RMDrones ha adquirido recientemente un nuevo terreno en la pedanía murciana de Aljucer para en el futuro realizar prácticas de vuelo, demostraciones y exhibiciones técnicas que incluyen comprobar el funcionamiento de estos dispositivos para la fumigación.

Al alza en todo el país La tendencia registrada en la Región de Murcia al alza también se ve en el conjunto del país: España alcanzó en 2025 un nuevo hito en el desarrollo del sector de los sistemas de aeronaves no tripuladas al superar los 150.000 operadores registrados en la AESA. A cierre del año, se contabilizaban más de 150.300 operadores inscritos, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior. En volumen general, la Región es la decimosegunda autonomía con un mayor número de operadores de UAS, en el ranking que lideran Andalucía (26.111), Comunidad de Madrid (25.067) y Cataluña (18.658).

Vigilancia con los vendidos como juguetes

La Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Empresa, ya apuntó a finales del pasado mes de enero que en la Región de Murcia se realizará este año 2026 una campaña especial para vigilar y controlar aquellos drones de juguete que se venden en tiendas, establecimientos y almacenes, así como de forma online, adhiriéndose así al plan lanzado por la Comisión Europea para inspeccionar si estos aparatos tecnológicos puestos a la venta cumplen con todas las garantías de seguridad.