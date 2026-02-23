ADSP: "La gestión pública siempre ofrece mejores resultados en salud"

El doctor Abel Novoa, presidente de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), entiende que la realización de peonadas -consultas extraordinarias en horario de tarde para aligerar la lista de espera- «es la solución más lógica desde el punto de vista organizativo de un sistema sanitario para cubrir picos puntuales de mayor demanda, ya que es una herramienta flexible que permite disponer de profesionales fuera de su horario sin la necesidad de ampliar las plantillas».

Esta sería una alternativa mejor vista por la ADSP que los conciertos con centros privados para evitar que las esperas se alarguen, ya que insisten en que «la gestión pública siempre ofrece mejores resultados en salud», tal y como recoge el Informe de Evaluación de la Sanidad Privada en el SMS, publicado en diciembre del pasado año.

No obstante, Novoa también apunta que desde Defensa de la Sanidad Pública «somos críticos con las peonadas, ya que suponen buscar solución a las listas de espera únicamente incrementando el trabajo de los profesionales».

Cree que hay otras alternativas para frenar las demoras y que pasarían, por ejemplo, por mejorar el trabajo de los profesionales de Atención Primaria, ya que «si estos tienen el tiempo suficiente para ver a sus pacientes, escucharlos y diagnosticarlos, no tendrían que derivarlos a la primera a los especialistas», colapsando hospitalaria.

También aboga por depurar las listas de espera, eliminando a los pacientes que llevan tanto tiempo en ellas que finalmente no necesitan la atención que originó la cita, y concienciando a los usuarios sobre la importancia de anular la consulta cuando no van a acudir a la misma, ya que se pierden muchos huecos en las agendas de pacientes que no van a consulta.

Según los datos facilitados por el propio SMS, cada año se pierden en la Región de Murcia un millón y medio de citas con facultativos, siendo el problema más acusado en Atención Primaria que en hospitalaria. En 2023 los pacientes faltaron al 11,31% de las citas que habían concertado en su centro de salud o consultorio y al 9,3% de las reservadas en la consulta del especialista de hospitalaria.

Conciertos sanitarios

La ADSP se ha mostrado tradicionalmente en contra de los continuos aumentos de los conciertos sanitarios en la Región de Murcia para hacer frente a las listas de espera, con derivaciones para pruebas diagnósticas e intervenciones. Según el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma, el gasto en conciertos ascendió en 2024 -último año del que hay información disponible- a más de 71 millones de euros frente a los 65 millones de 2023 y los 61 millones de 2022.

Sin embargo, la ADSP afirma en su último informe que Murcia se sitúa entre las comunidades con mayor peso porcentual del gasto concertado, solo por detrás de Cataluña, Canarias, Madrid y Baleares. Y llama la atención sobre el «desajuste» entre lo presupuestado y lo finalmente gastado en conciertos sanitarios. En 2024, «el Servicio Murciano de Salud había presupuestado 93,2 millones de euros para actividad concertada, mientras que el gasto real ascendió a 182,6 millones, lo que supone una desviación del 96% respecto a lo previsto», dicen.