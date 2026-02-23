Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo

La tienda Ikea de Cartagena, ubicada en el centro comercial Espacio Mediterráneo, tiene los días contados. Así lo anunció la Esther Guzmán de Movimiento Ciudadano (MC) en sus redes sociales, achacando al Gobierno actual de la ciudad portuaria la "pérdida sistemática de comercios y empleos".

"Ya cerró el año pasado Massimo Dutti y este año también lo hace Oysho (4 de marzo)", revela Esther Guzmán, que destaca la huida de establecimientos situados en esa gran superficie. Fue en 2022 cuando se produjo la inauguración de este espacio, recibiendo el nombre de 'Ikea Cartagena espacio de planificación'.

El local posee 75 metros cuadrados, está en la primera planta del centro comercial y supuso el primer formato de estas características en la Región, donde la compañía nórdica ya cuenta, en Murcia, con una de sus grandes tiendas tradicionales. En su inicio, la tienda contaba con una plantilla inicial de 7 personas.

El Ikea de Cartagena cerrará en marzo

"Las grandes marcas se van de Cartagena, la ciudad no puede seguir perdiendo ni comercio ni empleo mientras nos dicen que todo va bien", señala Guzmán.

En un vídeo difundido por MC en su cuenta de TikTok, la integrante de la Ejecutiva de MC tira de memoria. "¿Os acordáis cuándo esta tienda fue inaugurada por el Gobierno de Arroyo, asegurándonos que iba a ser una gran relación comercial para Cartagena?", comenta la dirigente cartagenerista. Sin embargo, la situación actual es muy diferente.

"Ahora todos los trabajadores se quedan colgados. O bien, despedidos u obligados a irse a Murcia. ¡Qué casualidad! Siempre Murcia", enfatiza Esther Guzmán en la citada grabación.

A juicio de la formación política, de la estampida no se libran "ni el pequeño comercio, ni las franquicias, ni los centros comerciales". Guzmán recalca que "Noelia Arroyo y López Miras están empeñados en bajar la persiana" a los comercios de Cartagena.