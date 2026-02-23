Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes

El estado de las presas españolas ha vuelto al centro del debate político tras las advertencias del Partido Popular sobre la seguridad hidráulica. La formación sostiene que el envejecimiento de estas infraestructuras y la falta de planes de emergencia actualizados representan un riesgo creciente, especialmente en territorios con alta exposición a episodios extremos como la Región de Murcia.

Fuentes del Partido Popular aseguran que la situación responde a una "grave dejación de funciones" del Ejecutivo central en materia de mantenimiento y prevención. El senador por Murcia, Antonio Luengo, advirtió este lunes de que la falta de inversión y de implantación de protocolos de seguridad en presas de titularidad estatal "pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, tanto en la Región como en el conjunto de España".

Según explicó el parlamentario, numerosas infraestructuras dependientes del Estado carecen de un plan de emergencia plenamente operativo. En la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Segura, añadió, no existe "ni una sola" presa con una implantación completa y adecuada de estos sistemas.

Más de dos décadas sin revisión

Luengo recordó que en la Región existen 33 presas y embalses que acumulan más de veinte años sin una revisión en profundidad, una circunstancia que calificó de "absolutamente inaceptable". A su juicio, la seguridad hidráulica debe situarse al margen del debate ideológico porque se trata de infraestructuras críticas cuya conservación puede marcar "la diferencia entre prevenir una catástrofe o lamentar daños personales y económicos irreparables".

Ante este escenario, el senador reclamó al Gobierno central una auditoría técnica exhaustiva e independiente del estado de todas las presas estatales, comenzando por las más antiguas o aquellas con posibles deficiencias estructurales. También defendió la implantación efectiva y coordinada de los planes de emergencia con los servicios de Protección Civil.

Las fuentes populares subrayan, además, la necesidad de incrementar con urgencia la inversión en mantenimiento y reforzar las plantillas técnicas. "El déficit acumulado durante años es evidente. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras nuestras presas envejecen sin los recursos necesarios para su conservación", sostuvo Luengo.

El senador Antonio Luengo advierte de que las 33 presas y los embalses regionales llevan más de 20 años sin una revisión en profundidad. / PP

López Miras eleva el tono y pide auditoría urgente

Las críticas fueron respaldadas por el presidente autonómico, Fernando López Miras, durante la inauguración del tanque de tormentas de Playa Honda. El jefe del Ejecutivo regional aseguró que la situación es "muy preocupante" tras las advertencias de técnicos que sitúan en más de dos décadas la ausencia de mantenimiento y revisión integral de las presas y embalses de la Región.

En su intervención, López Miras subrayó que se trata de una cuestión "fundamental" por motivos de seguridad ciudadana y también por la necesidad de optimizar el almacenamiento de agua en una comunidad con déficit hídrico estructural. El presidente elevó a 36 el número de presas y embalses en esa situación y defendió que no se puede mantener infraestructuras críticas sin garantías técnicas que certifiquen su estado.

Al igual que Luengo, el dirigente autonómico reclamó al Gobierno y al Ministerio competente una auditoría integral "de forma urgente" acompañada de un plan de inversiones que permita asegurar las infraestructuras y aumentar su capacidad. Como ejemplo, mencionó la apertura reciente de compuertas en el embalse de Embalse de Camarillas, donde —según explicó— se desembalsaron más de 15 hectómetros cúbicos de agua, volumen que consideró clave para el regadío en provincias del sureste. "Con una simple obra de recrecimiento de 15 metros tendríamos capacidad de más de 150 hectómetros cúbicos, que es prácticamente la mitad del trasvase Tajo-Segura de un año", detalló.

López Miras también insistió en que la revisión integral y el refuerzo inversor deben servir tanto para "proteger a las personas" como para maximizar el aprovechamiento del agua.

Embalse de Camarillas en una imagen de archivo / CHS

Un plan nacional para infraestructuras críticas

Las declaraciones se enmarcan en un plan de alcance estatal presentado por el PP para mejorar la conservación de las presas y garantizar su explotación segura. España cuenta con más de 2.400 presas —375 de titularidad estatal— que regulan unos 2.300 embalses y superan los 61.000 hectómetros cúbicos de capacidad, lo que sitúa al país entre los mayores parques de presas de Europa.

Sin embargo, según los datos recopilados por la formación, el 75% de estas infraestructuras no dispone de planes de emergencia implantados o actualizados.

El programa popular plantea una inversión específica de entre 400 y 500 millones de euros para el mantenimiento de presas estatales, un plan extraordinario de 4.000 millones para las cuencas mediterráneas y la movilización de hasta 100.000 millones en política hídrica hasta 2035, incluyendo la modernización de infraestructuras críticas. También contempla reforzar recursos humanos en las confederaciones hidrográficas y reformar la Ley de Aguas para priorizar la protección de la vida humana.

"No podemos esperar a que ocurra una desgracia", insistió Luengo, quien recordó que España sufre cada año daños relevantes por inundaciones y fenómenos extremos, defendiendo que la prevención y el mantenimiento constituyen “la mejor política de protección civil”.

Iniciativa en la Asamblea Regional

En paralelo, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción en la Asamblea Regional de Murcia para instar al Gobierno de la Nación a realizar de forma inmediata una auditoría técnica integral, independiente y externa de todas las presas de la cuenca del Segura.

La iniciativa solicita también un informe detallado sobre las inversiones ejecutadas en mantenimiento, conservación y seguridad durante el actual mandato de la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura, así como la elaboración de un plan plurianual con dotación presupuestaria suficiente y prioridades técnicas objetivas.

Noticias relacionadas

Desde el PP regional consideran que la falta de información pública verificable sobre el estado estructural de las presas, el grado de implantación de los planes de emergencia y la operatividad de elementos críticos como aliviaderos o desagües de fondo supone "un déficit grave de transparencia y rendición de cuentas".