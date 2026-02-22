Trasladan a un sexagenario a la Arrixaca tras precipitarse tres metros por una pared de roca de Sierra Carrascoy

Un hombre de unos 65 años fue trasladado al Hospital Virgen de la Arrixaca para ser atendido tras precipitarse por una pared de roca en Sierra Carrascoy. La altura de la caída fue de tres metros.

La complicada orografía del terreno dificultó el rescate

La persona, que se encontraba haciendo senderismo, resbaló y cayó a un área de muy complicado acceso, según ha comunicado el 112. El accidente tuvo lugar en la zona de El Valle, un sitio al que no pueden acceder vehículos.

Esto último complicó las tareas de auxilio, detallan desde el 112. Dada la complicada orografía del terreno, que no permitía llegar con camillas u otros medios terrestres, se movilizó al helicóptero de los servicios de emergencias que finalmente rescató al herido.

También se desplazaron al lugar efectivos de los bomberos y una ambulancia de emergencias, que permanecieron en un punto cercano accesible para los coches a la espera del rescate aéreo.