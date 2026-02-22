Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Trasladan a un sexagenario a la Arrixaca tras precipitarse tres metros por una pared de roca de Sierra Carrascoy

El hombre fue rescatado con un helicóptero por la dificultad del terreno en el que se encontraba

Un helicóptero de emergencias de la Región de Murcia rescata a un senderista herido

Miguel A.

José Arrondo

Un hombre de unos 65 años fue trasladado al Hospital Virgen de la Arrixaca para ser atendido tras precipitarse por una pared de roca en Sierra Carrascoy. La altura de la caída fue de tres metros.

La complicada orografía del terreno dificultó el rescate

La persona, que se encontraba haciendo senderismo, resbaló y cayó a un área de muy complicado acceso, según ha comunicado el 112. El accidente tuvo lugar en la zona de El Valle, un sitio al que no pueden acceder vehículos.

El rescate del sexagenario en Sierra Carrascoy, desde cerca

L. O.

Esto último complicó las tareas de auxilio, detallan desde el 112. Dada la complicada orografía del terreno, que no permitía llegar con camillas u otros medios terrestres, se movilizó al helicóptero de los servicios de emergencias que finalmente rescató al herido.

También se desplazaron al lugar efectivos de los bomberos y una ambulancia de emergencias, que permanecieron en un punto cercano accesible para los coches a la espera del rescate aéreo.

