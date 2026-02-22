Susana Tortosa: la hora de la mujer LGTBIQ+

Cree que quienes vivieron la II República eran más liberales y tenían la mente más abierta que aquellos que nacieron bajo el yugo franquista. Tal vez por eso fueron sus abuelos quienes más la apoyaron cuando dijo en casa que iba a contraer matrimonio con otra mujer. Susana Tortosa (1972) es administrativa, madre de dos hijos de 18 y 13 años y la nueva presidenta del colectivo LGTBIQ+ No Te Prives.

Desde pequeña, siempre le gustó hacer «cosas diferentes a lo de las niñas», aunque su madre «se empeñó» en ponerle vestidos hasta los 18 años. «Jugaba al fútbol y baloncesto», recuerda. Hasta formó parte de equipos federados. Aunque se podría pensar que cumple ciertos estereotipos que acompañan a las mujeres de este colectivo, lo cierto es que tardó en descubrir quién era realmente: una persona bisexual. «No me di cuenta de que me gustaban las mujeres hasta los 20 años», reconoce.

Le gustaban y terminó casándose con una. No solo eso. En 2007, su ahora exmujer acabó pasando por un proceso de fecundación in vitro que culminó con una ingrata sorpresa: un juez le puso trabas para inscribir al recién nacido como hijo suyo. «Me dijeron que eso no se hacía, que dónde iba yo. El juez me dijo que tenía que solicitar la adopción, y yo, que estaba casada, le dije que no porque el hijo era mío», cuenta. Con la inscripción denegada, se inició un recurso por la vía judicial, hasta que le dieron la razón a los siete meses. Gracias a esa sentencia, los protocolos cambiaron y las mujeres que llegaron detrás en su misma situación no tuvieron que pasar por ese problema. En 2012 nació su segunda hija y no hubo que pasar por los tribunales.

Como todos los padres y madres homoparentales, Tortosa vivió con cierto miedo el trato que recibirían sus hijos en el colegio por no tener una familia tradicional. Por ello les preparó bien. «Siempre han entendido que vienen de un donante, se les ha explicado desde muy chiquitines. Aunque eso no ha impedido el exceso de preguntas. Cuando se cansaba, mi hijo optaba por decir que su padre estaba de viaje (ríe). Por suerte, todo se acaba normalizando», afirma esta murciana.

Su lucha desde el activismo no empezó hasta hace dos años, que es cuando decidió ingresar en el colectivo No Te Prives. «Una amiga me comentó que había entrado una nueva junta directiva que quería incentivar la asistencia de mujeres y que, para ello, habían creado un grupo específico, Mujeres Diversas, que yo me acabé encargando de coordinar», explica.

Para seguir con la feminización del colectivo, el anterior presidente, Germán Echevarría, le pasó hace un par de semanas el testigo a Susana Tortosa, quien ha formado una junta directiva con mayoría de mujeres, algo poco común. «No somos más porque no se nos da el espacio, porque no se nos permite hacer las cosas como nosotras queremos y, porque si se nos da algún lugar, es el que el hombre quiere y con las condiciones que el hombre impone», afirma. Esto empezó a cambiar con el grupo de Mujeres Diversas, formado por «personas bisexuales, lesbianas, trans y heterosexuales». Sí, heterosexuales también. «Mujeres aliadas y madres de niños trans que querían estar en el grupo. Se votó y salió mayoría que sí. Tenemos nuestras reuniones, a las que algunas asisten, al principio, con un poco de miedo porque están muy acostumbradas al rechazo. Sin embargo, terminan sintiéndose totalmente integradas», comenta.

En un colectivo LGTBIQ+ solo cabe un feminismo inclusivo y transfeminista. «No entendemos la lucha desde otro punto de vista. Las mujeres trans son mujeres desde que nacen e independientemente de sus genitales», subraya. De hecho, considera que uno de los problemas más grandes de esta comunidad es la integración de las personas trans, «uno de los colectivos más vulnerables», ya que «les atraviesa el estigma de ser mujer y el estigma de ser trans». Este es el motivo por el que las actividades que desarrollan en No Te Prives para, por ejemplo, prevenir las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) en el grupo Mujeres Diversas van dirigidas a todas las «personas con vulva», sean cuales sean sus identidades de género.

La salud sexual es otro de los grandes asuntos a los que la nueva dirección aspira a impulsar. Tortosa ha incorporado como responsable del área de Salud a la doctora Rosa Miñarro, exdirectora del centro de prevención y tratamiento de ITS Checkpoint Murcia, cerrado por el Ayuntamiento de esta ciudad a finales de 2024. No esconde la nueva presidenta que conseguir su reapertura durante su tiempo al frente de No Te Prives sería un regalo: «Poder montar un ‘checkpoint’ coordinado con distintas entidades como Vihsibles o Adhara es un reto total. Hay colectivos y entidades que están dispuestos a colaborar con nosotros y creo, de verdad, que hay muchas posibilidades de poder hacer un proyecto combinado entre administraciones públicas, servicios municipales de salud y entidades», adelanta.

A la nueva presidenta ya han comenzado a hacerle dentro del colectivo la pregunta que más temía: ¿Qué va a pasar con el Orgullo de este año? No son pocas las voces, «incluidas las de hombres gais», que demandan una marcha distinta, «no solo con ‘drag queens’ encima del escenario y sin ninguna representación femenina», señala. Incluso, Tortosa reconoce que fue viendo las carrozas en un Orgullo cuando se le ocurrió presentar una candidatura para llevar el timón de No Te Prives. «Ya estamos corriendo la voz entre las mujeres. Este año nos toca», asegura.