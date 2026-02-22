La Región de Murcia se acercará a los 30 grados esta semana

Febrero encara su semana final con termómetros, por momentos, primaverales en la Región de Murcia. Aunque la ropa de abrigo sigue siendo útil para los murcianos a primeras y últimas horas del día, los momentos centrales de las jornadas ya superarán los 20 grados de máxima en todos los municipios y algunas localidades se acercarán a a los 30 grados con máximas de hasta 27 ºC.

Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana arrancará este lunes con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y algunas brumas matinales en el entorno del Mar Menor.

En cuanto a las temperaturas, irán en ascenso y algunas zonas como Lorca y Murcia alcanzarán los 26 grados de máxima.

Temperaturas mínimas/máximas el lunes Caravaca de la Cruz: 7/23 ºC Cartagena: 8/20 ºC Lorca: 5/26 ºC Murcia: 8/26 ºC Yecla: 3/23 ºC

Para el martes, la Aemet espera de nuevo cielos poco nubosos o despejados con nubes bajas y brumas matinales en el entorno del Mar Menor.

Las temperaturas este 24 de febrero experimentarán pocos cambios, aunque habrá un repunte de las máximas y los termómetros de la capital murciana llegarán a marcar los 27 grados. En Caravaca de la Cruz y Yecla, zonas por lo general más frías, la Aemet prevé hasta 24 y 23 grados, respectivamente.

Temperaturas mínimas/máximas el martes Caravaca de la Cruz: 7/24 ºC Cartagena: 10/21ºC Lorca: 7/25 ºC Murcia: 8/27 ºC Yecla: 5/23 ºC

Por su parte, el miércoles se prevé con cielos con intervalos nubosos de nubes altas y las temperaturas permanecerán muy similares a la jornada anterior.