El Pizarrón gana el premio lo mejor del Carnaval

Después de un mes de carnaval, ayer se puso el colofón con un desfile que se recordará como uno de los mejores de los últimos años. Atractivo, entretenido, interactivo, mágico, elegante, de fantasías y coreográfico, calificativos que se pueden quedar cortos a lo que presentaron las 42 peñas aguileñas que desfilaron ayer.

A pesar de no bajar de las cinco horas, las miles de personas que lo presenciaron en directo premiaron a los carnavaleños con grandes ovaciones, levantándose de sus asientos para bailar al ritmo que marcaban las peñas o para acompañar la música y las coreografías con palmas.

En la cabecera de la propuesta carnavaleña, el Ballet Oficial de la Federación de Peñas dejaba señales de que era un desfile especial para este cuerpo de baile. Después de cuatro años, los que marcan los estatutos federativos, Cristina Vera dejaba la dirección del ballet: «Han sido cuatro años muy especiales, enriquecedores, tanto en lo personal como en lo profesional, me llevo muchos amigos y experiencias», reconocía a La Opinión emocionada. Tras ella, los personajes en la Carroza de la Musa, que después se marcharon cada uno con su propia peña, al contrario que hizo el alcalde, Cristobal Casado, que desfiló con su Peña Si No Salgo Reviento y al finalizar su desfile se marchó al palco de autoridades para presenciarlo al completo. Fue el primer alcalde en desfilar el Carnaval de Águilas estando en el cargo. «Avisé que desfilaba, es algo que no impide hacer mis obligaciones, el carnaval lo llevo en mí», decía el primer edil costero a La Opinión, diario que este año se ha sentido aún más carnavaleño al recibir La Caracola de Oro del Carnaval de Águilas.

Después de las anteriores puestas en escena en la avenida Juan Carlos I y la calle Carlos III, se pudo ver con más detenimiento a peñas como El Tangay, quienes, haciendo un guiño al Carnaval de Venecia, se presentó con cuatro carros con grandes caretas del carnaval italiano, con una gran carroza representando a Venecia y sus más del centenar de componentes portando espectaculares diseños de pedrería. El Pizarrón, otra peña artesanal, que se llevó el premio a lo mejor del Carnaval, todo lo que presentaron lo realizaron en el antiguo taller de los hiladores ‘Los Moris’, una fantasía asiática con varios carros y una carroza que tuvieron que montar en plena calle porque en el taller no daba la altura. Son detalles que se desvelan después de salir las peñas a la calle, como Los Amantes del Chichi, que a base de un trabajo muy minucioso y de paciencia, llenaron el sambódromo de grandes águilas creadas con arroz, trigo, cebada y arena, arropando a una gran carroza a la que habían bajado el Castillo de San Juan de las Águilas. Un trabajo que se mezclaba con las coreografías de peñas con fantasías muy elegantes, algunas de ellas como Azabache o Sinergia, hasta cinco coreografías llegaron a presentar, sin olvidar las que ofrecieron peñas compuestas por hombres, como Con-Fusión Nocturna, El Mogollón o La Movida Aguileña.

Un desfile que también permitió la ironía de La Rata Loca, que volvió a revivir la dimisión de Mari Carmen Morneo como alcaldesa, o la crítica de La Última y Nos Vamos, que reclamó aparcamientos en el municipio.

Sin olvidar que para los carnavaleños no todo es fiesta. Lo contaba a esta redacción Alba, de la Peña El Tangay: «Ha habido días en los que, tras descansar un par de horas, me han maquillado a las siete de la madrugada y he tenido que pasar el día maquillada hasta el desfile, con todo el cuidado que requiere».

El desfile terminó cercano a la media noche. Fue el momento de trasladarse a la Playa de La Colonia, donde fue quemado Don Carnal, reflejado en un gran arlequín.

Tras quema y el castillo de fuegos artificiales de despedida del carnaval, la fiesta que durante toda la tarde estuvo en las calles aledañas a la Plaza de España se mezcló con la entrega de premios ya entrada la madrugada.

Fue una jornada para recordar. Las gradas llenas de espectadores, unos 50.000 en total en los cuatro desfiles, según la Federación de Peñas. Y aunque está a falta de confirmar, desde el Ayuntamiento apuntan que unas 500.000 personas han disfrutado este año del Carnaval, con una ocupación hotelera que ha llegado al completo, al igual que en la hostelería, según indican desde Hosteaguilas a esta redacción.