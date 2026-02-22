Llegan tres pateras con migrantes a la Región de Murcia

Un grupo de migrantes ha llegado por medio de tres embarcaciones a la playa de La Torre Derribada en San Pedro del Pinatar.

Según ha comunicado la Guardia Civil, durante la tarde del pasado sábado 21 de febrero llegaron al territorio regional alrededor de 40 personas en tres pateras distintas.

Asimismo, esta redacción ha podido saber que la Policía Local del Pilar de La Horadada estaba esperando, con antelación, la llegada de estos barcos

Lo prioritario en estas situaciones es ofrecer atención humanitaria a los inmigrantes

Por el momento, se desconoce el estado de las personas que venían a bordo. Cabe recordar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene un protocolo de actuación para estas situaciones en las que llega algún tipo de navío a las costas de España.

Lo prioritario, según especifican en el mismo, es la atención y la ayuda humanitaria. Generalmente, esto lo lleva a cabo la Cruz Roja. Una vez se ha asegurado la integridad física de los inmigrantes, se procede a la identificación, filiación y gestión de su situación administrativa mediante los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La información, la orientación y el asesoramiento forman parte del proceso inicial de acogida

En muchos de estos casos es necesario un servicio de alojamiento y manutención porque no tienen sitio al que poder acudir. Si fuera necesario, se entrega el material básico de aseo e higiene personal, vestido, calzado y botiquín, así como la atención sanitaria básica.

Se les debe ofrecer información, orientación y asesoramiento. Por ejemplo, se debe ayudar en la comunicación a una persona que no entienda el español. Por otro lado, se debe ofrecer ayuda para el restablecimiento de contacto con familiares y otras relaciones sociales.

En general, se hace una valoración de las circunstancias personales de cada migrante para detectar vulnerabilidades y trazar un plan concreto de acción para todos.