Juan Pedro Cornejo (bombero forestal murciano): "Espacios sin cobertura como Calblanque agravan mucho el peligro si se produce un fuego"

La falta de cobertura y datos móviles en los móviles en numerosos parajes naturales de la Región de Murcia se convierte en un importante factor de riesgo añadido ante incendios y otras emergencias a la hora de que se puedan convertir en 'ratoneras' a cielo abierto.

Así lo advierte el bombero forestal murciano Juan Pedro Cornejo, que pone el foco en zonas como el entorno del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, donde existen amplios tramos sin señal, lo que puede dejar incomunicados a senderistas y bañistas en caso de fuego, y dificultando tanto el aviso a los servicios de emergencia como la coordinación de una posible evacuación en caso de que las llamas se propaguen con rapidez en una zona que es de «alto valor ecológico».

«El no poder llamar ni comunicarte agrava mucho el peligro si se da un incendio. En Calblanque, en cuanto bajas del centro de información, ya no tienes cobertura ni para la emisora de radio que utilizamos, aunque, en nuestro caso, podemos llevar el camión para que actúe como ‘repetidor’ para no quedarnos totalmente incomunicados», recuerda Cornejo.

El otro gran factor de riesgo que también señala es el «monte bajo» presente en esta zona que forma el matorral, el esparto y la vegetación seca que, en verano, se puede llegar a convertir en un combustible extremadamente inflamable.

Cornejo recuerda así casos en zonas como Playa Larga donde un incendio hace años avanzó con enorme rapidez. «La gente piensa que, como es matorral bajo, no llega a ser del todo peligroso, pero eso corre como la pólvora y en apenas un par de minutos te puedes ver cercado por las llamas», alerta ante una zona en la que los efectivos de Emergencias tardarían en llegar al estar bastante retirado.

El también presidente del comité de Seguridad y Salud y delegado de personal en Comisiones Obreras para el colectivo de bomberos forestales de la Región, recuerda que en este tipo de entornos no solo preocupa el avance de las llamas, sino la densidad del humo, que puede reducir la visibilidad «totalmente», dificultando la evacuación y la llegada de los equipos de emergencia para localizar tanto las llamas como el personal que debe ser evacuado.

La combinación de una rápida propagación junto a la ausencia de cobertura móvil crea así un escenario que puede ser extremadamente delicado, resalta el bombero forestal, que insiste en que la prevención es clave: desbroces estratégicos para romper la continuidad del combustible y planificación previa antes de acudir a zonas naturales, especialmente en los meses de más calor.