La izquierda en la Región de Murcia, unida o extinguida

En las elecciones generales de 2023, la izquierda a la izquierda del Partido Socialista consiguió presentarse unida en la Región de Murcia bajo el paraguas de Sumar después de muchas negociaciones en Madrid, desde donde se decidió que la lista la encabezaría Javier Sánchez Serna, de Podemos. Él fue el único que consiguió salir elegido, llevándose uno de los diez escaños que le corresponden a esta comunidad.

Mucho ha llovido en estos dos años y medio y, como era previsible, aquella unidad duró poco. Unos meses después, en diciembre, los morados abandonaban el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Al bloque de la izquierda le está sentando muy mal la XV Legislatura, todo lo contrario que a la derecha más radical, que empuja con fuerza para conseguir un cambio de ciclo político en España, uno de los pocos países europeos en los que no gobiernan los conservadores.

La división de las izquierdas ha empujado en las últimas semanas a un independentista como Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, a impulsar una candidatura de unidad, aunque no está claro aún ni entre quiénes ni de qué manera. Sí desveló que su objetivo es que en cada territorio se presente solo la lista de la izquierda que más sume —en la Región, Podemos—: «Si no, nos van a fusilar políticamente».

La pregunta ahora no es cómo sumar más, sino cómo no perder representación Josechu Ortega — Polítólogo

Por otra parte, IU, Sumar, Más Madrid y Comunes activaron ayer su proyecto alternativo al PSOE para las generales. La alianza definirá el liderazgo y la marca en los próximos meses, pero Podemos ya dio portazo a ese acuerdo.

Josechu Ortega, miembro del Comité de Análisis Electoral del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia (Mupolsoc), considera que ir por separado es el escenario «más arriesgado» y una «muerte asegurada» para este espacio en las próximas generales. «La pregunta no es tanto cómo sumaría más la izquierda, sino cómo evitaría perder representación», explica. En 2023, el reparto fue 4 PP, 3 PSOE, 2 Vox y 1 Sumar. «El último escaño asignado fue el tercero del PSOE, y lo consiguió por un margen muy ajustado de algo más de 4.000 votos. De no haber logrado dicha diferencia, este escaño hubiera sido el quinto del PP», indica. El bloque progresista no tenía un margen amplio y las encuestas no indican que esto haya cambiado.

Las rencillas entre Podemos y Más Región pueden provocar que la suma no sea la esperada

En el sondeo de mayo de 2025 elaborado por el Observatorio de la UCAM, Sumar aparece con un 4,8% y Podemos con otro 4,8%. «Unidos, darían un 9,6%, prácticamente lo mismo que obtuvo Sumar en 2023 (9.57%)», indica. Por este motivo, yendo separados (Podemos e IU-Sumar), con 4-5% cada uno, lo más probable en una circunscripción de solo 10 escaños es que ambos queden fuera del reparto.

El investigador FPU en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia (UMU) José Miguel Rojo Martínez coincide: «El escaño de Sánchez Serna, con 10.000 votos menos, no se habría obtenido. Ese umbral puede, incluso, quedarse corto si consideramos el desgaste general de la izquierda después de años de gobierno y el contexto del PSOE, que también puede pasar factura a ese espacio. Así que, si no van juntos en generales, ese escaño está en riesgo y podría desaparecer», considera el experto, que recuerda que en la historia de la Región «ya es una anomalía que la izquierda a la izquierda del Partido Socialista reedite con tanta constancia un escaño» (IU no solía obtener esa representación).

Es probable que un Sumar autonómico hubiera obtenido un tercer escaño José Miguel Rojo — Politólogo

Sin embargo, Josechu Ortega explica que «si van juntos y suman en torno al 9-10%, lo razonable es que repitan un escaño», aunque advierte de que «con ese porcentaje es muy difícil aspirar a un segundo», puesto que Movimiento Sumar quedó en 2023 a casi 55.000 votos.

Además, el politólogo del Colegio añade un matiz importante: «Si la candidatura conjunta es competitiva y crece a costa del PSOE, puede volver a tensionar el tercer escaño socialista, que ya en 2023 estuvo muy ajustado. Es decir, no solo es complicado que el bloque gane uno más, sino que podría ponerse en riesgo el reparto interno y hacer que el bloque en su conjunto pierda uno».

Autonómicas

El escenario de cara a unas elecciones autonómicas para el espacio de la izquierda alternativa al PSOE «se parece bastante al de las generales, pero algo más halagüeño», opina Ortega, ya que la división no implicaría la desaparición, «sino que Podemos, en cualquier caso, obtendría representación». Por otra parte, «la unidad haría que se sumase otro diputado más, pero no necesariamente ampliará la izquierda en conjunto, sino que tendería a mantenerla, moviendo un escaño de un actor a otro».

Tiene su explicación. En la última proyección de la encuesta del Cemop (PP 38,3; PSOE 23,9; Vox 25,3; Podemos 5,5; otros 7), el escenario queda muy delicado para el PSOE. «El partido que estaría más cerca de lograr el siguiente escaño sería Vox, que se movería en torno a los 13, a menos de 4.000 votos del siguiente, y ese movimiento se produciría en detrimento del PSOE, que sería el que perdería un diputado en el ajuste final», señala. Podemos, con el 5,5%, se quedaría relativamente cerca de disputar el tercer escaño: le faltarían 3.203 votos.

Hay una gran incógnita para ambos politólogos: «Podemos-IU-AV obtiene dos diputados, y el último escaño adjudicado se logra con un cociente relativamente bajo, en torno a 13.000 votos. ¿Qué habría pasado si Más Región Equo, esa candidatura que obtiene unos 8.000 y pico votos, se hubiera unido a Podemos e IU? Es decir, si hubiera habido un ‘Sumar autonómico’? Es muy probable que se hubiera obtenido un tercer escaño», señala Rojo. Ortega está completamente de acuerdo:«Si la izquierda del PSOE acude unida, es plausible que pueda arañar un escaño adicional, superando los 40.000 votos, lo que, además, complicaría a Vox obtener su último escaño», explica. Para Rojo, «tener dos candidaturas a la izquierda del PSOE en el contexto murciano es perjudicial porque hay poco voto en ese espacio y no se rentabiliza una oferta diversa».

Aclaración final

Los expertos del Mupolsoc y de la UMU advierten que se debe tener en cuenta que «en política pueden existir vetos cruzados», o sea, que «un votante del partido X puede no optar a una coalición de X + Y porque su rechazo a Y es superior a su afinidad a X». En este caso, Josechu Ortega incide en que no hay que olvidar que existen «fuertes rencillas» entre Más Región y Podemos, y entre Sumar y Podemos.

José Miguel Rojo pone como ejemplo el pacto entre Podemos e IU de 2016, cuando «dos más dos no fueron cuatro». «Son partidos que, pese a compartir líneas programáticas, tienen un electorado muy sofisticado y politizado, muy pendiente de los matices, y con un componente de filias personales y personalismo. Es probable que surjan pequeños desacuerdos sobre cuestiones concretas de discurso o enfoque temático que hagan que la suma no sea la esperada», concluye.

Todos apuestan por un frente amplio

De izda. a dcha.: Penélope Luna (IU-V), Lorena Lorca (Sumar) y Javier Sánchez Serna (Podemos). / L. O.

Izquierda Unida-Verdes

La coordinadora regional de IU-V, Penélope Luna, cree que «todo paso que se dé para reforzar la unidad de la izquierda transformadora es una buena noticia para la gente trabajadora de este país». Por eso, el acto de Gabriel Rufián y el del sábado pasado «no son gestos menores», sino «la constatación de que hay conciencia de momento histórico»:«La derecha y la ultraderecha avanzan y, frente a eso, la izquierda no puede permitirse el ruido estéril». Por eso, desde IU-V reclaman unidad para blindar la sanidad y la educación públicas,para garantizar vivienda digna, para mejorar salarios y para proteger a quienes más sufren la precariedad. «No hablamos de una suma aritmética electoral, sino de demostrar que existe alternativa real a un proyecto de país que quiere recortar derechos, privatizar lo común y enfrentar a la sociedad», señala Luna.

Sumar

Movimiento Sumar Región de Murcia no esconde su «máxima ilusión» tras el acto de este sábado. Para su coordinadora, Lorena Lorca, «se trata de materializar una alternativa progresista para enfrentar los retos de unidad de fuerzas que demanda nuestra sociedad en tiempos de rebrote de la ultraderecha». Cree que están preparados para «enhebrar una alternativa política» que ponga en valor sus logros en el Gobierno de España y que traslade a la gente que están aquí porque «los derechos se luchan y se conquistan». Asimismo, hace un guiño a Podemos afirmando que son capaces de juntarse «entre los diferentes para construir, dejando a un lado diferencias y demandas personales». «El acto de ayer es solo el principio. Damos un paso al frente, abiertos a contar con toda la comunidad política progresista», concluye.

Podemos

Desde Podemos Región de Murcia muestran más cautela. Su coordinador, Javier Sánchez Serna, afirma que respeta todas las reflexiones sobre el futuro de la izquierda, pero subraya que «lo que es seguro es que Podemos va a estar en las elecciones autonómicas y municipales», añadiendo que «ojalá sea en una candidatura lo más amplia posible que nos permita echar al PP y a sus socios fascistas de las instituciones». Desde su punto de vista, en la Región hay que ir hacia «un proceso de unidad específicamente regional, hablando de los problemas de una tierra que sigue sufriendo el expolio y el maltrato de unos dirigentes indignos que la han convertido en una región fallida». Además, advierte que, «con el avance de Vox, los poderosos dirigen toda esa rabia ciega que crea la desigualdad y la ignorancia contra los vulnerables».