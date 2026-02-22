El Hospital IMED Virgen de la Fuensanta incorpora el robot quirúrgico Da Vinci

El Hospital IMED Virgen de la Fuensanta ha puesto en marcha su Unidad de Cirugía Robótica con la incorporación del sistema quirúrgico Da Vinci, convirtiéndose en el primer centro privado de la Región de Murcia en disponer de esta tecnología. La llegada de esta plataforma sitúa al hospital en la vanguardia de la cirugía mínimamente invasiva y amplía las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes de la Región.

La cirugía robótica Da Vinci permite al cirujano operar desde una consola ubicada en el propio quirófano, desde la que controla con precisión los brazos robóticos que actúan sobre el paciente. El sistema traduce los movimientos de las manos del especialista en acciones exactas sobre los instrumentos, ofreciendo una mayor capacidad de maniobra y estabilidad que la cirugía laparoscópica convencional y eliminando el temblor fisiológico.

Entre las principales aportaciones de esta tecnología destaca la visión tridimensional de alta definición del área de intervención, que facilita una identificación más precisa de las estructuras anatómicas y una ejecución más segura de procedimientos complejos. El control milimétrico de los instrumentos y la posibilidad de realizar incisiones de menor tamaño contribuyen a una menor agresión de los tejidos y a una recuperación postoperatoria más favorable para el paciente.

El sistema Da Vinci amplía las posibilidades de la cirugía mínimamente invasiva en especialidades como urología, ginecología, cirugía torácica y cirugía general, ámbitos en los que esta tecnología se ha consolidado como una herramienta de referencia en hospitales de alta complejidad. Su incorporación en IMED Virgen de la Fuensanta refuerza la apuesta del centro por la innovación clínica y por la aplicación de soluciones avanzadas que mejoren la precisión quirúrgica y la experiencia asistencial de sus pacientes.

El Dr. Ramón Lirón, Jefe de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital IMED Virgen de la Fuensanta, ha valorado de manera muy positiva la incorporación de la cirugia robótica al hospital. «La cirugía robótica es uno de los mayores avances médicos de los últimos 25 años y contar con ella en la medicina privada de la Región es una gran noticia para los pacientes. Desde el punto de vista del cirujano, esta tecnología permite ser mucho más preciso al poder manejar cuatro brazos robóticos de alta precisión y hacerlo, además, en una postura ergonómica y cómoda para el cirujano, lo que permite mantener dicha precisión durante toda la intervención», ha concluido.

IMED Hospitales fue pionero en la implantación de la cirugía robótica en la Comunidad Valenciana. En los últimos años el hospital IMED Valencia se ha especializado en este tipo intervenciones con el robot Da Vici, que desde este viernes está implantado también en Murcia. Con esta nueva unidad, el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta se alinea con los estándares actuales de la cirugía robótica y consolida su posicionamiento como centro de referencia en la Región dentro de la sanidad privada, ofreciendo a pacientes y profesionales un entorno quirúrgico equipado con tecnología de última generación.

Sobre IMED Hospitales

IMED Hospitales es un grupo sanitario privado que actualmente cuenta con 7 hospitales generales (Benidorm, Elche, Burjasot, Valencia, Gandía, Alcoy y Murcia), 4 policlínicas (Teulada, Torrevieja, Gandía y Alcoy), un centro de radioterapia oncológica (Murcia), un centro de diagnóstico por imagen de alta tecnología (Alicante) y un centro de asistencia sanitaria para el paciente extranjero (La Cala de Villajoyosa). El equipo humano de IMED está formado en la actualidad por más de 3.000 profesionales.