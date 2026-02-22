Cuando el gimnasio se vuelve clínica

En 2022, el Servicio de Actividades Deportivas (SAD) de la Universidad de Murcia (UMU) tomó una decisión estratégica: orientar el servicio no solo al rendimiento deportivo o a la oferta recreativa, sino a la promoción estructurada de la salud. Las necesidades detectadas en la población eran claras: un elevado nivel de sedentarismo en población adulta en edad laboral, con presencia creciente de patologías como hipertensión, dolencias musculoesqueléticas o factores de riesgo cardiovascular, y una comunidad universitaria progresivamente envejecida y con escasa adherencia a programas deportivos tradicionales.

Así nació UMU Salud, un programa basado en grupos pequeños, supervisión especializada, evidencia científica, coordinación con el médico de empresa y un formato diseñado expresamente para quienes nunca habrían dado el paso solos. Cuatro años después, más de 800 trabajadores de la UMU participan en el programa, el porcentaje de personal usuaria del SAD ha pasado del 9% al 29%, y los estudios de la propia Facultad de Ciencias del Deporte documentan mejoras concretas en salud cardiovascular, dolor de espalda y bienestar laboral.

Más de 800 trabajadores hacen uso de los programas que ofrece UMUSalud

Todos estos logros han llevado a que el proyecto haya sido premiado con el Trofeo Joaquín Blume, uno de los reconocimientos incluidos en los Premios Nacionales del Deporte de la edición de 2024, que fue entregado a la universidad de manos de los reyes. "Lo que se está premiando, sobre todo, es el impacto real en salud", explica Enrique Ortega, coordinador del Servicio de Actividades Deportivas (SAD). No los récords ni los podios, sino algo más cotidiano y más difícil de medir: que una técnica de administración con hipertensión, o un profesor con dolor crónico de espalda, hayan cambiado su rutina semanal gracias a un programa diseñado por su propia universidad.

El punto de partida

El punto de partida fue la Estrategia de Salud y Bienestar que el Vicerrectorado impulsó en 2022, tomando como inspiración iniciativas como UAL Activa de la Universidad de Almería. El primer subprograma fue UMUSaludXti: grupos muy pequeños, de cuatro a seis personas que se eligen entre ellas y fijan juntas horarios y espacios. Dos sesiones semanales de una hora, supervisadas por graduados y estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte previamente formados, con una tercera sesión optativa y autónoma denominada UMUSalud+. El curso completo dura aproximadamente diez meses. "Es un itinerario estructurado, progresivo y basado en evidencia científica, adaptado a cada grupo, a cada persona", describe Ortega.

El formato, pensado para quienes llevan años sin hacer ejercicio o no tienen ningún hábito consolidado, "favorece entornos de intimidad, adherencia y confianza, permitiendo aplicar programas de ejercicio físico basados en evidencia científica, diseñados por la catedrática Pilar Sainz de Baranda e implementados por graduados y estudiantes en Ciencias del Deporte previamente seleccionados y formados por el profesor Pedro Ruiz".

Las actividades mejoran la salud cardiovascular y generan un mayor bienestar laboral

El médico de empresa de la UMU actúa como puerta de entrada: tras las revisiones periódicas, deriva a los trabajadores hacia los distintos programas según sus necesidades específicas. El catálogo ha crecido con los años. Hoy UMU Salud incluye UMUfortalecetuespalda, UMUSaludsuelopélvico, UMUSaludCardiovascular, UMUSaludMenopausia, UMUMarchaNórdica y UMUAireLibre, este último con más de una veintena de actividades en fin de semana en entornos naturales -senderismo, actividades de río, de mar y turismo activo-. Varios subprogramas, como UMUFortaleceTuEspalda, UMUCardio y UMUAireLibre, presentan desde el inicio una ocupación del 100%.

Durante el Trofeo Rector se celebran más de 800 partidos de fútbol al año. / L.O.

Los estudios realizados por grupos de la Facultad de Ciencias del Deporte de la propia UMU, apunta Paloma Sobrado, vicerrectora de Servicios a la Comunidad, documentan mejoras en salud cardiovascular, musculoesquelética, tensión arterial y dolor de espalda. Asimismo, los participantes en UMUSalud presentan casi el doble de valores en calidad de vida, capacidad laboral y felicidad laboral respecto a compañeros que no participan en el programa.

Tres personas realizan ejercicios enmarcados en el programa de UMUSalud. / L.O.

"Este reconocimiento supone un punto de inflexión institucional", apunta la vicerrectora. "Los trabajadores perciben el SAD no solo como un proveedor de deporte, sino como un servicio asistencial vinculado al cuidado de su salud". Un efecto ya tangible es la incorporación al programa de sesiones de enfermería y fisioterapia, completando la intervención con una "mirada más multidisciplinar". Otro, la inversión de la Consejería de Salud a través de la FFIS, con la creación un gimnasio al aire libre en el campus de Espinardo y la integración de la UMU en el programa Activa, tratando a la universidad como "un municipio más" donde ciudadanos con patologías y baja prescripción médica realizan actividad física dirigida por monitores de CAFD. Pero el SAD es también corazón deportivo del campus. El recinto de Espinardo concentra 48.000 metros cuadrados de instalaciones: dos pabellones polideportivos, cinco pistas de tenis, cinco de pádel, tres campos de fútbol de hierba artificial, pistas polideportivas, squash, rocódromo, sala tatami, gimnasio indoor y, desde este año, el nuevo gimnasio al aire libre. En la franja de tarde, entre las 17.00 y las 22.30, la ocupación se sitúa sistemáticamente entre el 90 y el 100%.

Al comienzo del curso se celebra una carrera popular. / L.O.

Para estructurar esa vida deportiva, el SAD articula dos grandes programas de actividad dirigida. UMUDeportes ofrece dos sesiones semanales de una hora en deportes como baloncesto, voleibol, atletismo, pádel, tenis, kendo, bádminton o tiro con arco. UMUfitness hace lo propio con Pilates, Cross training, Zumba, GAP, Yogilates o Ciclo-indoor, entre otras opciones. Todo ello accesible mediante el Bono Deportivo PremiUM: 73 euros para estudiantes, 97 para PTGAS y PDI, 155 para antiguos alumnos y 195 para externos por curso completo, con un 20% de descuento adicional en actividades de tenis, pádel o bádminton y reservas ordinarias.

El SAD también ofrece un gimnasio al aire libre. / L.O.

La competición también forma parte del ecosistema. El Trofeo Rector supera los 800 partidos al año; el Trofeo Bienvenida, celebrado en octubre, acumula más de 200 encuentros en pocas jornadas; el Trofeo Campus Mare Nostrum reúne a los ganadores del Rector de la UMU y la UPCT en una jornada que mezcla competición, paella y actividades culturales. A eso se suman las convivencias con universidades del grupo G9 y dos carreras populares: una al inicio del curso en colaboración con el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) y otra al final, junto a diversas oenegés.

Para los deportistas de alto nivel, el programa Danum ofrece un tutor académico y un tutor deportivo que ayudan a conciliar entrenamientos y estudios, con beneficios como el uso gratuito de instalaciones y el apoyo del Centro de Medicina del Deporte. La UMU participa en los Campeonatos de España Universitarios (CEU) con un baremo singular: el 50% de la puntuación para entrar en la selección corresponde al nivel deportivo, pero el otro 50% se valora por el expediente académico. El resultado: la mejor posición en el medallero de los últimos quince años.

Noticias relacionadas

De cara a futuro, "seguir promoviendo la salud de todo el colectivo universitario, seguir ampliando la colaboración con la Consejería de Salud para la mejora de la sociedad, y seguir defiende el papel de los graduados en ciencias de la actividad física de la UMU para la mejora de la salud", es el objetivo de todos los trabajadores de este servicio, conocidos internamente como "el corazón del SAD".