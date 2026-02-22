El foco de peste porcina persiste y obliga a no bajar la guardia en la Región

Aunque ya no ocupa portadas con la misma intensidad que hace unos meses, la peste porcina africana sigue activa en Cataluña y mantiene en alerta al sector porcino y a otras comunidades productoras como la murciana.

El consejero de Agricultura catalán, Óscar Ordeig, confirmó la detección de 13 nuevos positivos en fauna silvestre vinculados al foco de Cerdanyola del Vallès, lo que eleva el total a 155 casos.

Dos de esos positivos se localizaron fuera del radio inicial de seguridad, circunstancia que ha obligado a ampliar la zona de alto riesgo e incorporar municipios como Molins de Rei y El Papiol. La decisión refuerza las restricciones y el control poblacional de la fauna salvaje para evitar la propagación.

Las autoridades mantienen el cierre del acceso al medio natural, la suspensión de la caza y el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, con búsquedas de cadáveres, desinfecciones y estimaciones de densidad. Aunque no hay explotaciones ganaderas afectadas, el foco sigue activo.

Expertos advierten de que el riesgo permanece. La movilidad de animales y la expansión territorial convierten el escenario en una amenaza potencial para regiones productoras como Murcia, donde el control poblacional continúa siendo una pieza clave de prevención.

Protocolos urbanos para un visitante cada vez más frecuente

El crecimiento del jabalí ha cambiado la gestión municipal del medio natural. Ya no se trata solo de batidas en el monte, sino de protocolos urbanos, coordinación institucional y decisiones que mezclan seguridad ciudadana, salud pública y gestión ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado un marco que permite actuar en zonas urbanas y colindantes a petición de ayuntamientos como Totana, Blanca, Cehegín y Cartagena. La resolución reconoce que la especie busca alimento en entornos humanizados, generando daños en jardines y cultivos, molestias vecinales y riesgos en carretera.

El principal objetivo es dotar a los municipios de herramientas rápidas. Las actuaciones pueden realizarse con medios propios o mediante empresas especializadas, e incluyen la colocación de capturaderos y jaulas en terrenos autorizados por propietarios, así como la colaboración con sociedades de cazadores. También se permite el uso de cebos para mejorar la eficacia.

El documento delimita qué se considera entorno urbano: desde urbanizaciones y polígonos hasta playas, parques e instalaciones deportivas. La clave es actuar sin poner en riesgo a la población.

En situaciones concretas, cuando los animales entran en capturaderos, puede autorizarse su sacrificio a corta distancia y sin límite de cupo, priorizando el bienestar animal y evitando riesgos asociados a calibres mayores. La gestión de restos se ajusta a la normativa para prevenir problemas sanitarios.

La coordinación con fuerzas de seguridad es obligatoria cuando se utilizan armas o arcos, estableciendo perímetros de seguridad y señalización. Los ayuntamientos deben informar después de los resultados para evaluar la eficacia de las medidas.

Un ejemplo de esta estrategia fue la batida autorizada en Cehegín el pasado 7 de febrero. La actuación se desarrolló en 600 hectáreas con 37 puestos, rehalas y decenas de perros, sin limitación de capturas para jabalí y zorro. También se priorizó la eliminación de cerdo vietnamita y posibles híbridos, considerados un factor añadido de expansión.

Más allá de la intervención puntual, el cambio es estructural: el control del jabalí se integra en políticas municipales de seguridad, tráfico y salubridad. La presencia de la especie en espacios humanizados obliga a repensar la frontera entre lo silvestre y lo urbano.

Para los expertos, la tendencia continuará. El acceso a comida fácil, la ausencia de depredadores y la elevada reproducción explican que los jabalíes se adapten con rapidez a la ciudad. El reto, coinciden las administraciones, será mantener el control sin generar alarma social ni riesgos añadidos.