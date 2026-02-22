20.000 jabalíes abatidos cada año en la Región de Murcia

El avance silencioso del jabalí ha dejado de ser una cuestión exclusivamente forestal para convertirse en un problema sanitario, económico y urbano. Mientras en Europa crece la preocupación por la peste porcina africana —con casos detectados en Cataluña—, la Región de Murcia ha intensificado una estrategia que tiene en las jaulas trampa uno de sus símbolos más visibles: estructuras de acero que reflejan el intento de contener una población en expansión.

La Administración regional ha incorporado ocho nuevas jaulas trampa homologadas para reforzar el control en zonas donde la caza convencional no es viable. Se trata de áreas agrícolas, periurbanas y espacios próximos a núcleos habitados, donde la presencia del jabalí genera daños en cultivos, riesgos para la seguridad vial y preocupación sanitaria. La inversión, de algo más de 4.200 euros, se integra en un modelo de gestión que las autoridades consideran de los más intensos del país.

Las cifras explican la magnitud del fenómeno. Las capturas declaradas en cotos superan las 12.000 por temporada y, sumando autorizaciones excepcionales fuera de terrenos cinegéticos, la estimación real se sitúa en torno a 20.000 jabalíes al año. En apenas una década, la presión de control se ha multiplicado por más de veinte: de poco más de 500 ejemplares en 2012/2013 a cifras récord en la actualidad.

Ese esfuerzo responde a una población estimada de unos 35.000 jabalíes en la Región, dentro de un escenario nacional que ronda los 2,4 millones. Desde la Consejería de MedioAmbiente sostienen que han logrado frenar la tendencia general de crecimiento gracias a un sistema basado en planificación, coordinación con el sector cinegético y flexibilización administrativa. Los censos nocturnos con dron sitúan las densidades máximas en 4,5 jabalíes por cada 100 hectáreas, un nivel inferior al de otras comunidades, pero aún significativo.

En España hay más de dos millones de ejemplares, de los que 35.000 estarían en la Comunidad

El corazón de esa estrategia es el Plan de Gestión de Poblaciones de Jabalíes Silvestres 2022-2027, acompañado por órdenes de emergencia cinegética que permiten la caza durante todo el año, incluso fuera de cotos cuando existan daños o riesgos. La norma vigente seguirá activa hasta febrero de 2027.

En este contexto, las jaulas adquieren protagonismo. Fabricadas en acero galvanizado, con puerta tipo guillotina y sistemas de seguridad que evitan daños al animal, permiten actuar en lugares donde disparar no es posible. Su diseño —cerca de dos metros de largo y unos 80 kilos— facilita la instalación en puntos críticos y su uso selectivo.

El refuerzo llega, además, tras la incorporación en 2024 de un capturadero tipo ‘pig brig’, con red circular, cámaras de vigilancia y material técnico. La combinación de tecnologías refleja la evolución de un problema que ya no se limita al monte: los jabalíes bajan a cultivos, merodean urbanizaciones y aparecen en polígonos industriales.

Para los técnicos, el uso de jaulas trampa también permite obtener información valiosa sobre la dinámica de la especie. Cada captura facilita registrar edades, estado sanitario y zonas de movimiento, datos que ayudan a ajustar futuras intervenciones.

La posibilidad de instalar cámaras asociadas a los capturaderos aporta una vigilancia continua que revela patrones de actividad nocturna y rutas de acceso a cultivos o áreas habitadas. Así, cada dispositivo se convierte en una herramienta doble: de control inmediato y de conocimiento a medio plazo, clave para anticipar nuevos desplazamientos del jabalí y actuar antes de que los daños se multipliquen.

Las cámaras en los capturaderos revelan patrones de actividad nocturna y rutas de acceso a cultivos

Municipios como Cartagena, Totana, Blanca o Cehegín, entre otros, han registrado incursiones frecuentes. La administración ha respondido con resoluciones que autorizan capturaderos y jaulas en zonas colindantes a áreas urbanas, con protocolos de seguridad y coordinación municipal. Los resultados empiezan a medirse sobre el terreno. En el Parque Regional de Calblanque y el entorno del Valle de Escombreras, seis operativos con cazadores voluntarios permitieron capturar 313 ejemplares.

El debate, sin embargo, trasciende las cifras. Desde el sector cinegético se reivindica el papel social de la caza en el control de la especie y, como ya informóLa Opinión, se defiende que, sin esa labor, los costes recaerían en la ciudadanía. Los cazadores también advierten de riesgos asociados, como los accidentes de tráfico.

La dimensión sanitaria refuerza esa urgencia. La presidenta del Colegio de Veterinarios de la Región, Teresa López, alertó de que el jabalí es uno de los principales vectores de la peste porcina africana en Europa y defiende una reducción «drástica» de la población para evitar la entrada del virus en explotaciones porcinas. «Está bien que existan, pero deben mantenerse en su entorno natural», subraya, recordando también problemas como sarna detectada en zonas recreativas.

Las jaulas, en ese escenario, simbolizan una transición: del control cinegético tradicional a una gestión más técnica, constante y urbana. Un intento de mantener el equilibrio para evitar que el conflicto sea mayor.