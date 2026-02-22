Desde los 1.000 hasta los 95.000 euros: comprar una plaza garaje en la Región de Murcia sale más barato que en resto de España

Quien tiene una plaza de garaje tiene un tesoro. Uno que, poco a poco y con el paso de los años, va incrementando su valor económico. Poder aparcar el coche en un sitio cerrado y seguro antes de llegar a casa o en la ciudad se ha convertido en un auténtico lujo, especialmente en entornos urbanos donde el espacio es cada vez más escaso y la demanda no deja de crecer, sobre todo teniendo en cuenta de que en grandes urbes como Murcia, Cartagena o Molina ya se está ‘recortando’ y eliminando aparcamientos en la calle para ganar más zonas peatonales y reducir el tránsito de vehículos por sus arterias principales.

A pesar de este contexto, la Región de Murcia es la comunidad de todo el país donde más barato es comprar una: 9.792 euros se tiene que desembolsar de media para hacerse con una. La cantidad supone menos de la mitad que la que habría que pagar en el País Vasco que, con 20.635 euros, es la autonomía donde más cuesta adquirir una.

Que los vascos sean los que tienen sueldos más altos en España y los murcianos los que sufren salarios más bajos -con trabajos más precarios- no es una casualidad y provoca que las diferencias territoriales se agranden año tras año también a la hora de adquirir también este bien. La media nacional situada en 14.011 euros hace que los murcianos se ahorren hasta 4.220 euros por comprar una plaza para dejar el coche.

Son algunas de las conclusiones que se extraen del reciente estudio Precios de los garajes en venta en España en 2025, basado precisamente en los precios en venta del mes de diciembre de los últimos 10 años del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Las cantidades / L. O.

Pero el mismo informe apunta a que el precio de los garajes en la Comunidad ha experimentado una subida importante en el último año, a pesar de hacerlo a un ritmo mucho más contenido que anteriormente. Así, ya hay que pagar unos 640 euros más que tan solo el año anterior por la compra de una: el precio medio de un garaje en Murcia estaba en 9.150 euros a cierre del año 2024 mientras que en el mismo mes del pasado 2025 la cuantía se incrementaba hasta los 9.792 euros mencionados anteriormente.

Con todo ello, Murcia ha pasado de una variación interanual del 20% de diciembre de 2024 al 7% detectado en el mismo periodo de 2025. Es el tercer incremento más importante por comunidades solo por detrás de Canarias (cuyo precio se dispara un 20,4% en tan solo un año) o La Rioja (10,5%).

El informe de Fotocasa también resalta que solo cuatro autonomías del país registrarían descensos anuales en el precio de los garajes: Aragón (-5,5%), Asturias (-4,1%), País Vasco (-2,2%) y Cataluña (-0,8%).

«Aunque el precio de los garajes sigue su tendencia al ascender por quinto año consecutivo, 2025 marca un punto de inflexión con la subida más moderada del último lustro (1,7%). Estamos ante una clara estabilización del mercado tras el fuerte repunte de 2024», comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Un coche entrando a un parking de vehículos para residentes en el centro de Murcia. / Juan Carlos Caval

El lugar importa

Por supuesto, el sitio concreto donde esté ubicado el garaje así como su estado de conservación o si la plaza es demasiado pequeña para las dimensiones que tienen los vehículos actuales ‘pesan’ a la hora de determinar el precio final.

Sin ir más lejos, en el portal inmobiliario Idealista se pueden encontrar garajes desde 1.000 o 1.400 euros en el Pinar de San Ginés o Isla Plana (Cartagena) o cerca de los 3.000 euros en pequeñas pedanías del municipio de Murcia como Sucina, Llano de Brujas o El Raal.

Cuantos más nuevos y más céntricos, más se dispara su precio: por 95.000 euros se ofrece una «con capacidad para dos coches» en la calle San Juan de la capital y otra por 85.000 euros en el Jardín del Salitre, una «ubicación privilegiada» al lado del Paseo Alfonso X de Murcia.

Por capitales de provincia

El análisis de Fotocasa también incluye la variaciones anuales de precio en las plazas por capitales de provincia. En el 71% de las ciudades españolas el precio de los garajes sube en 2025 y Murcia tampoco es una excepción: 9.354 euros de media por un garaje en la capital (sin contar si están en pleno casco urbano o más en las afueras), con una subida de un 5% en un año, lo que representa que haya que pagar 442 euros más que en el mismo periodo del año anterior.

Los datos de Fotocasa también destacan que Murcia capital se situaría en el ‘top 3’ de ciudades donde los garajes son más económicos para comprar, solo por detrás de Ávila (7.724 euros) o Castellón de la Plana (8.293 euros). Por contra, los tres más caros en 2025 serían los de Cádiz capital (27.282 euros), San Sebastián (25.220 euros) y Palma de Mallorca (24.509 euros). n