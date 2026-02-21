La Región de Murcia, la segunda Comunidad con peor dominio del inglés

La Región de Murcia se encuentra a la cola en cuanto a dominio del inglés, ocupando la penúltima posición a nivel nacional. Tan sólo Andalucía se encuentra por detrás, con 526 puntos, por los 529 de nuestra Comunidad, según los datos publicados por EF (Education First), English Proficiency Index (EF EPI).

Por su parte, Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid son las regiones con mejor nivel de inglés en España en 2025, encabezando la primera el ranking autonómico con 563 puntos, mientras que las demás lo hacen con 560 y 553 puntos, respectivamente. La media nacional se sitúa en 540 puntos, dos más que el año anterior.

Según el informe, España ocupa este año la posición 36 del mundo con 540 puntos y se mantiene en la categoría de dominio moderado del idioma. El nivel continúa siendo más alto en los adultos de entre 26 y 30 años, mientras que los jóvenes de 18 a 25 años aún no recuperan el nivel previo a la pandemia.

Asimismo, la brecha de género continúa reduciéndose por segundo año consecutivo, con mujeres y hombres acercándose progresivamente en nivel de competencia lingüística.

Por habilidades, los resultados muestran un mejor desempeño en lectura (558 puntos), lo que confirma esta competencia como la principal fortaleza, seguida de la comprensión oral (525 puntos). La expresión escrita alcanza 506 puntos, situándose en un nivel intermedio, mientras que la expresión oral presenta el resultado más bajo (462 puntos), lo que señala un área prioritaria de mejora. En conjunto, estas tendencias reflejan un perfil sólido en competencias receptivas, con mayores desafíos en las habilidades productivas, especialmente en la comunicación oral.