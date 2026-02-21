La Región de Murcia exportó un 70% más aceite de oliva en 2025

El aceite de oliva es uno de los recursos más preciados de la península ibérica y de los países mediterráneos. Su sabor especial y los beneficios para la salud lo convierten en uno de los productos alimenticios más importantes del mundo.

En la tercera edición de la Feria Moratalla Entre Oliveras, el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, José Francisco González Zapater, señaló que las exportaciones de aceite de oliva entre enero y noviembre de 2025 superaron en un 73% a las de 2024. Más concretamente, se exportaron desde la Región de Murcia un total de 5.200 toneladas.

Italia concentra casi el 80 por ciento del total del volumen exportado

Desde el punto de vista de los compradores, Italia sigue siendo el principal cliente, concentrando casi el 80% del volumen exportado. Por otro lado, destaca el crecimiento del mercado en Reino Unido, donde la relación comercial se incrementó más de un 650%, así como la evolución positiva en Francia y Taiwán, que continúan ganando peso en la estrategia exportadora regional.

Más del 55 por ciento del aceite que se produce en la Región es virgen extra

El sector olivarero en Murcia mantiene una evolución favorable. La superficie cultivada de olivar aumentó un 2,6% en 2024, junto a una recuperación significativa de la producción de aceituna, que creció un 12,5%, y una mejora del rendimiento del 11,7%. Además, se registró un incremento superior al 34% en el valor económico de la aceituna.

En este sentido, Moratalla concentra el 50% de la superficie olivera de la comarca del Noroeste y cuenta con oliveras centenarias. “Moratalla desempeña un papel clave dentro del sector olivero regional”, subrayan. Según el Gobierno regional, más del 55% del aceite producido en la comunidad es virgen extra.

Declaraciones

González Zapater afirmó que la Región de Murcia sigue progresando para afianzar su presencia en los mercados internacionales. Asimismo, destacó que la villa del Noroeste es un referente del olivar regional y un punto de encuentro para productores, profesionales y consumidores. También subrayó que la calidad del aceite de oliva murciano es “reflejo de la apuesta del sector por la excelencia y la diferenciación”.

“El crecimiento de las exportaciones demuestra la capacidad del aceite de oliva de la Región de Murcia para competir en los mercados internacionales y abrirse paso en destinos cada vez más diversos”, señaló el secretario general. Además, puso en valor el trabajo para alcanzar nuevos mercados estratégicos.

El evento

La feria Moratalla Entre Oliveras celebra su tercera edición como un espacio de promoción, divulgación y encuentro en torno al aceite de oliva de Murcia. El programa incluye jornadas técnicas, catas de aceite, mercado de productores y actividades gastronómicas. Además, incorpora nuevas propuestas como el concurso infantil de cocina y la ruta cicloturista, que se suman a las tradicionales rutas a pie entre oliveras.

Noticias relacionadas

“Esta feria es una oportunidad para dar visibilidad al sector olivarero murciano, reforzar la identidad del aceite regional y contribuir al desarrollo económico y social del medio rural”, concluyó González Zapater.