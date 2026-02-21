Muere una mujer al chocar la furgoneta en la que viajaba con su familia contra un camión en la A-7 en Totana

Una mujer de origen británico y 42 años de edad perdió la vida este sábado al chocar la furgoneta en la que viajaba con un camión en la A-7 en Totana, informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los hechos tuvieron lugar sobre las dos menos cuarto de la tarde en el kilómetro 611,700 de la citada autovía, en sentido Murcia, cuando el vehículo en el que la mujer iba con su familia colisionó por alcance con un tráiler.

Según detalló el 112 en su web, se trataba de "un escenario de extrema gravedad con una persona que había salido despedida de un vehículo tras una colisión y se encontraba tendida sobre la calzada".

El accidente generó un kilómetro y medio de retenciones en la carretera, donde fue necesario cortar el carril derecho

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos del Consorcio (en concreto, del parque de Lorca) por si hacía falta rescatar a personas que estuviesen atrapadas en los vehículos siniestrados y sanitarios en varias ambulancias.

Cuatro heridos

La familia británica se llevó la peor parte. A consecuencia del siniestro, murió la mujer y un chico de 18 años sufrió heridas muy graves (y fue llevado en ambulancia al Virgen de la Arrixaca). Además, un hombre de 40 años y una niña de 7 resultaron también con lesiones, aunque más leves, según la información hecha pública por Emergencias en su web.

Los dos chóferes que iban en la cabina del vehículo articulado resultaron heridos leves, concretó la Benemérita.

En cuanto a las causas del siniestro, a falta de una investigación en profundidad, se sospecha que una distracción estaría detrás del luctuoso suceso.