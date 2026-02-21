MAEX Vélez y Lozano: excelencia odontológica y compromiso con la salud bucodental integral

En un contexto en el que la salud bucodental se reconoce cada vez más como un pilar fundamental del bienestar general, contar con centros odontológicos que combinen experiencia clínica, innovación tecnológica y una atención verdaderamente centrada en el paciente resulta esencial. En Murcia, MAEX Vélez y Lozano se ha consolidado como un referente en odontología avanzada, distinguiéndose por su modelo asistencial integral, su excelencia clínica y su firme compromiso con la calidad y la cercanía en el trato.

Con 12 gabinetes completamente equipados y un equipo médico multidisciplinar con amplia experiencia en todas las áreas de la odontología, la clínica ofrece una atención global que abarca desde la prevención hasta los tratamientos más complejos. Esta estructura permite abordar cada caso desde una perspectiva coordinada, garantizando diagnósticos precisos, tratamientos personalizados y resultados duraderos.

Liderazgo clínico con amplia experiencia

Al frente de la dirección médica se encuentra el doctor Fernando García Vélez, reconocido profesional cuya práctica clínica se centra, principalmente, en la implantología y la cirugía oral. Su trayectoria está marcada por una sólida experiencia, una continua actualización científica y un enfoque clínico orientado a la excelencia.

Con más de 5.000 implantes colocados a lo largo de su carrera, el doctor García Vélez es una figura destacada en su campo, especialmente en el abordaje de rehabilitaciones complejas y tratamientos implantológicos avanzados. Su experiencia permite aplicar protocolos de alta precisión, planificación digital rigurosa y técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, siempre con el objetivo de maximizar la seguridad y la predictibilidad de los resultados.

Este liderazgo clínico define la cultura del centro: una odontología basada en la evidencia científica, la formación constante y la mejora continua.

Atención integral centrada en la persona

Uno de los pilares que define a la clínica es su enfoque integral de la salud bucodental. Cada paciente es evaluado de forma global, considerando no solo su situación clínica, sino también sus necesidades funcionales, estéticas y personales.

Este modelo asistencial se complementa con un trato cercano y familiar que forma parte esencial de la experiencia del paciente. Desde la primera visita, el equipo prioriza la escucha activa, la explicación clara de diagnósticos y tratamientos, y el acompañamiento continuo durante todo el proceso terapéutico.

La confianza y la tranquilidad del paciente son elementos fundamentales del éxito clínico. Por ello, la clínica trabaja para crear un entorno cómodo, transparente y orientado al bienestar, donde cada persona se sienta atendida con profesionalidad y cercanía.

Tecnología de vanguardia al servicio de la precisión clínica

La incorporación de tecnología avanzada es otro de los rasgos diferenciales del centro. La clínica integra herramientas digitales de última generación para el diagnóstico, la planificación y el seguimiento de los tratamientos, lo que permite diseñar procedimientos altamente personalizados y predecibles.

Los sistemas de imagen digital, la planificación guiada y el control evolutivo de los tratamientos aportan una mayor precisión diagnóstica, optimizan los tiempos clínicos y mejoran la experiencia del paciente. Además, permiten visualizar los resultados esperados, facilitando la comprensión de cada fase del tratamiento.

La tecnología no se concibe como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar los máximos estándares asistenciales, resultados estables a largo plazo y elevados niveles de satisfacción.

Un equipo multidisciplinar para todas las necesidades odontológicas

La amplitud y especialización del equipo médico permiten ofrecer soluciones integrales en todas las áreas de la odontología, evitando tratamientos fragmentados y favoreciendo una planificación global y coherente.

Entre los tratamientos más destacados se encuentran:

Implantología dental avanzada, incluyendo técnicas de implantología guiada para una colocación precisa y resultados duraderos

Cirugía oral con planificación digital y protocolos de máxima seguridad.

Endodoncia microscópica y retratamientos complejos.

Autotrasplante dental, una técnica especializada que ofrece soluciones biológicas altamente conservadoras.

Ortodoncia tradicional con brackets y ortodoncia invisible.

Diseño de sonrisa y estética dental.

Periodoncia, fundamental para la prevención y tratamiento de enfermedades de las encías.

Odontología conservadora y restauradora, orientada a preservar al máximo la estructura dental natural.

Odontopediatría con protocolos específicos y un enfoque especialmente cuidado para la atención infantil, fomentando hábitos saludables desde edades tempranas.

Esta visión multidisciplinar permite abordar cada caso desde una perspectiva completa, garantizando tratamientos eficaces, coordinados y duraderos.

Marzo, Mes de la Ortodoncia: una oportunidad para cuidar la sonrisa

Con el objetivo de acercar la odontología a la población y facilitar que más personas den el primer paso hacia el cuidado de su sonrisa, la clínica celebra durante el mes de marzo el Mes de la Ortodoncia.

Esta iniciativa nace con una clara vocación de concienciación y prevención, recordando la importancia de corregir problemas de alineación dental no solo por motivos estéticos, sino también funcionales y de salud general.

Durante todo el mes, los pacientes que deseen iniciar un tratamiento de ortodoncia podrán beneficiarse de condiciones especiales diseñadas para facilitar el acceso a este tipo de tratamientos:

Estudio diagnóstico completo sin coste.

10% de descuento en el tratamiento de ortodoncia.

Esta acción permite a los pacientes conocer su situación real, recibir una planificación personalizada y valorar las distintas opciones terapéuticas sin compromiso, eliminando barreras iniciales y promoviendo decisiones informadas.

Un modelo de odontología orientado al futuro

La combinación de experiencia clínica, tecnología avanzada, atención personalizada y compromiso con la prevención posiciona a MAEX Vélez y Lozano como uno de los centros odontológicos más destacados de la región.

Su modelo asistencial responde a las necesidades de una sociedad cada vez más consciente de la importancia de la salud bucodental como parte esencial del bienestar general. Un modelo que integra ciencia, innovación y cercanía para ofrecer tratamientos eficaces, duraderos y centrados en la persona.

En un momento especialmente propicio para cuidar la sonrisa, iniciativas como el Mes de la Ortodoncia reflejan su compromiso por facilitar el acceso a la atención dental y promover hábitos saludables a largo plazo.

Un enfoque que consolida su papel como referente clínico y que continúa atrayendo a pacientes que buscan calidad, confianza y excelencia en cada tratamiento.