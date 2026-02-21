Jubilados se concentran en Murcia por las pensiones y el escudo social: "Ni casas sin gente ni gente sin casa"

Un puñado de personas con conciencia social, en su mayoría jubiladas, se congregaron este sábado por la mañana en el exterior de la Plaza Fontes, en Murcia, por las pensiones y el escudo social.

"Ni casas sin gente ni gente sin casa", corearon los presentes, que aseguran que más de 2.000 familias de la Región podrían quedar en la calle si no se las protege por el real decreto que se vota el jueves.

Las organizaciones Yay@Flautas (cuyos integrantes, con sus característicos chalecos amarillos, destacaron), Plataforma de Pensionistas de Molina, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) en la Región y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) fueron las impulsoras de la concentración.

Un momento de la concentración en la Plaza Fontes de Murcia este sábado. / Israel Sánchez

El fin, según explicaron en su convocatoria, "reclamar la convalidación de los reales decretos sobre aumento de las pensiones y del escudo social que protege a familias en situación de vulnerabilidad, que serán votados el próximo día 26 en el Congreso de los Diputados".

Cabe recordar que la revalorización de las pensiones por parte de la cámara bajo ya recibió un 'no' -por ser una medida incluida dentro de un decreto ómnibus, dejando en el aire la subida a partir de este mes de febrero si el Gobierno no pone solución- y que la pensión media de los murcianos entre las más bajas del país.

"Las pensiones no pueden seguir siendo moneda de cambio política", contaba hace unos días a este diario Andrés Mora, jubilado murciano de 77 años y miembro del colectivo Yayoflautas Murcia.