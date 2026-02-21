El Gran Desfile del Sábado de Piñata pone punto final a la fiesta en Cehegín

Cehegín cerraba su programación de carnaval con el Gran Desfile del Sábado de Piñata, robando a la cuaresma cuatro días. El municipio llenó sus calles de alegría y esplendor, tras meses de trabajo callado. Esta edición contó con la participación de treinta y tres comparsas locales y llegadas de diferentes municipios de la Región de Murcia, en una jornada repleta de espectáculo, creatividad y ambiente festivo.

La programación arrancó con el tradicional Grito de Salida a cargo de la Máscara del Año en el Palacio de los Fajardo. Posteriormente dio comienzo el Gran Desfile, recorriendo las principales arterias del ‘Cehegín viejo’ hasta llegar a la Gran Vía, donde las comparsas desplegaron todo su talento, vestuario y coreografías ante vecinos y visitantes, que abarrotaron el recorrido.

La jornada culminó con la Gran Noche de Piñata en la Carpa Festera de la Gran Vía, con sesiones de DeMoya DJ, Dege DJ, DJ Lázaro, DJ Juanjo Peñalver y F3ly DJ, poniendo el broche final al Carnaval.

Una completa programación que incluyó importantes novedades, como recuperar el baile de Carnaval en el histórico Casino. El emblemático espacio recuperó el esplendor de épocas pasadas en una velada que combinó elegancia, música y espíritu festivo.

El concejal de Festejos en el Consistorio ceheginero, Lolo García, destacó que se trata de «uno de los momentos más esperados del carnaval con la participación de comparsas locales y visitantes». En este sentido, subrayó que desde el Ayuntamiento «se sigue apostando por un carnaval de calidad y con identidad propia, que combine tradición, cultura y dinamización del municipio». Para García, la de anoche supuso «una de las citas más importantes en el calendario de Cehegín y un evento que año tras año consolida al municipio como referencia carnavalera de la Región». Por último, agradeció a todas las comparsas su trabajo en la puesta de largo de anoche: «Su trabajo, constancia e implicación son la base de este carnaval, son el alma de la Fiesta y una parte fundamental de la identidad cultural de Cehegín».

Los niños también han sido protagonistas en la programación de este año. Uno de los momentos más destacados fue el Concurso de Mascarón Infantil, cuyo Mascarón de Oro recayó en La Hoguera San Sebastián, el Mascarón de Plata en Cehegín Río y el Mascarón de Bronce, en Stranger Things. También hubo desfile infantil, donde los centros educativos de la localidad participaron activamente en un pasacalles repleto de creatividad y colorido, congregando a cientos de familias que no quisieron perderse este evento tan especial.

Este 2026 fue galardonado con la ‘Máscara del Año’ José de Moya Fernández, y la ‘Máscara del Recuerdo’ fue concedida a Ascensión Guirao.