Heridos dos hombres al salirse con el coche de la carretera de madrugada en Mula

Dos hombres resultaron heridos de madrugada al estrellarse el coche en el que viajaban, junto a otro varón que resultó ileso, a la altura del municipio de Mula, informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente tuvo lugar sobre las dos menos cuarto de la madrugada a la altura del kilómetro 20,600 de la carretera RM-532, en Mula, cuando un automóvil, un Volkswagen Golf, se salió de carretera.

De acuerdo con el Centro de Coordinación de Emergencias, que también informó del siniestro en su web, en el interior del vehículo viajaban tres hombres de 28, 34 y 42 años respectivamente.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil y varias ambulancias del 061. Desde el 112 indicaron que ninguna de las personas se encontraba atrapada en el habitáculo, lo que permitió practicar primeros auxilios de inmediato. No fue preciso ni avisar a la grúa para la retirada del turismo.

Negativo en alcoholemia

Cuando fue sometido a la preceptiva prueba de alcoholemia, el conductor del automóvil arrojó un resultado negativo, concretan fuentes de Tráfico.

Según el 112, "uno de los ocupantes se encontraba inconsciente y otro presentaba heridas sangrantes". Dos de los afectados fueron trasladados a centros hospitalarios para una valoración más a fondo. En concreto, uno fue llevado al Comarcal del Noroeste y otro al Virgen de la Arrixaca.