Hasta diez veces por encima del nivel de plomo permitido en los cultivos del Campo de Cartagena

Las asociaciones y organizaciones en defensa del Mar Menor, así como grupos ecologistas de la Región de Murcia reclaman "actuaciones urgentes" a la Consejería de Agricultura, que dirige Sara Rubira, en relación a los "altos niveles de metales pesados presentes en suelo agrícola del Campo de Cartagena". Estas medidas llegan tras conocerse la existencia de un informe realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en el que figuran mapas cartográficos con la con distribución espacial de metales como plomo, cadmio, zinc y cobre.

Según los datos del informe a los que ha tenido acceso Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, "los índices son preocupantes", sobre todo, en plomo, del que señala que "excede 10 veces los niveles permitidos en suelo agrícola". "Se alcanzan cifras superiores a los 1.000 microgramos por kilo de tierra, cuando el máximo está establecido en 100 microgramos por kilo de tierra", denuncia. Asimismo, señala la presencia de otros metales pesados peligrosos como "el zinc o el arsénico" debido al "arrastre hídrico y eólico de estas áreas próximas a la Sierra Minera".

El año anterior una partida de lechugas murcianas fue rechazada en Alemania, precisamente, por la alta concentración de metales pesados Ramón Pagán — Portavoz de Pacto por el Mar Menor

En la misma línea, apunta que "la cara norte del Campo de Cartagena, desde finales de El Algar hasta Mar de Cristal" es la zona que presenta mayor concentración por metales pesados, basándose en los mapas cartográficos desarrollados en el estudio de la UPCT.

Mapas de distribución de metales en el Campo de Cartagena incluidas en el informe de la UPCT. / L.O.

Por ello, junto a otras asociaciones como Ecologistas en Acción RM o la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac) exigen "la entrega inmediata" del informe de la UPCT, así como de otro realizado por la empresa Idom Consulting en el año 2020, del que lamenta "no conocer ningún dato, a pesar de su solicitud". También, reclama que pidió el informe realizado por la universidad en "noviembre y que la Consejería nos contestó este mes alegando la no existencia de este estudio".

La existencia y el contenido del informe trascendieron a raíz de documentación incorporada a un procedimiento judicial sobre el sellado de una antigua balsa minera. Según esa información, el informe técnico reflejaría concentraciones elevadas de metales pesados en suelos agrícolas de la comarca, lo que ha desatado acusaciones de ocultación y una exigencia generalizada de transparencia.

"No sería prudente no hacer nada"

Además, de pedir los informes completos, estas asociaciones reivindican que "es necesario y urgente investigar el grado de toxicidad presente en los productos agrícolas originados, así como paralizar de forma preventiva la distribución y comercialización de dichos productos hasta conocer si están exentos de toxicidad y son aptos para el consumo humano".

De esta manera, piden la realización de "controles y analíticas necesarios a los productos agrarios procedentes de los campos en donde se presentan los máximos niveles de contaminación y en consecuencia adoptar las medidas preventivas necesarias a fin de salvaguardar la salud de los consumidores y la de los trabajadores agrícolas".

"Esto es lo más racional que se puede hacer según el conocimiento que tenemos porque nunca nos han facilitado todos los datos", apunta Pagán, que añade que "no sería prudente no hacer nada, hay que tomar medidas preventivas".

En este sentido, explica que una posible solución podría ser la plantación de cultivos alternativos a los que hay, ya que "las hortalizas son los vegetales más propensos a absorber esa contaminación". Asimismo, recuerda que "el año anterior una partida de lechugas murcianas fue rechazada en Alemania, precisamente, por la alta concentración de metales pesados".

Medidas judiciales

Sobre estas cuestiones, la consejera Sara Rubira indicó el martes que el encargo del informe se realizó a "un departamento investigador especializado en suelo" para evaluar la calidad agrícola en el Campo de Cartagena. Sin embargo, tras la entrega del trabajo, "los técnicos de la Consejería consideran que la documentación aportada no se ajusta, por ahora, en algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria".

Por ese motivo, explicó, se ha activado el expediente de reintegro. No obstante, subrayó que se trata de "un procedimiento ordinario, administrativo, normal".

La consejera insistió en que, mientras el estudio no esté finalizado conforme a los requisitos fijados inicialmente, "no se puede constatar nada". "Cuando el estudio esté finalizado con el objetivo que marcaba la memoria, tendremos la información", afirmó.

Paralelamente, los ecologistas apoyan la medida de Podemos que anunció que llevará el caso a la Fiscalía al considerar que la Comunidad ha ocultado los informes sobre la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena.