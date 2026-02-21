Así fue, así lo contamos

Ha fallecido Pepe Fuertes, y, en su memoria, voy a contar aquí lo que ocurrió una noche, hace años, en el comedor de un conocido hotel de Murcia, donde se celebraba una cena con invitados del más alto standing murciano. El que estuviera allí con mi santa esposa era debido a que yo había donado un cuadro para una subasta benéfica que iba a celebrarse tras la cena, pero lo cierto fue que ya en el cóctel previo nos encontramos un poco fuera de lugar, porque conocíamos a poca gente de la jet regional, e incluso llegamos a pensar en no quedarnos a cenar y marcharnos a nuestra casa a ver la tele.

Pero, en un momento dado, aparecieron por allí dos matrimonios que nos eran conocidos y apreciados, Pepe Fuertes y Tomás Zamora con sus esposas. Nos saludamos y decidimos sentarnos juntos a cenar. Como las mesas eran para cuatro parejas se nos unió una más joven que nosotros, por cierto, muy elegantemente vestidos ambos y derrochando bienestar económico. Eran estas personas muy educadas y amables y, nosotros no las conocíamos, pero ellos sí sabían quién era cada cuál de los que estábamos sentados a la mesa.

A lo largo de la cena la charla fue tomando un camino que no parecía tener mucho sentido dado el ambiente en que nos encontrábamos. Lo cierto es que Pepe, Tomás y yo mismo comenzamos a hablar de nuestras infancias y adolescencias, de lo que había sido vivir la postguerra civil en el seno de familias con escasos recursos económicos. Lo cierto es que aquello se convirtió, entre carcajadas, en una exhibición de pequeñas y grandes necesidades cubiertas a base de sacrificios, de duros trabajos ejercidos cuando no teníamos edad para ellos, de los esfuerzos de nuestros padres para sacar adelante a las familias. Allí se habló de cuando, para poder llegar al mostrador de una tienda, tenían que ponerle un cajón de madera a uno de nosotros. O cuando, otro, que pudo estudiar, cenaba todas las noches un bocadillo, comprando primero el pan en una panadería y yendo después a que le pusieran una peseta de sobrasada bien extendida en el establecimiento correspondiente.

Hablamos de cuando éramos pequeños y nos rompíamos los pantalones jugando o arrastrándonos por el suelo y nuestra madre nos ponía unos remiendos de una tela diferente sobre todo en la parte de atrás que era por donde más se rompían. También de cuando los Reyes Magos nos traían de regalo algún juguete barato, y las camisetas y calzoncillos que nos hacían falta. Alguno de los tres tuvo que tirar de una carretilla cargada que pesaba más que él y comenzar a tener responsabilidades de trabajo cuando apenas le había comenzado a salir pelusilla en el bigote.

Nuestras esposas, que ya nos conocen muy bien, no nos hicieron mucho caso en aquella competición para ver quién de los tres había tenido unos comienzos más duros en su vida, pero sí recuerdo muy bien las caras de asombro de la cuarta pareja en nuestra mesa. Que, José, el conocido miembro de la familia Fuertes, empresario de pro, o Tomás Zamora, a quien todo el mundo conocía en Murcia, contaran con aquella tranquilidad y buen humor lo de la carretilla o lo de la sobrasada, entre otras penurias, les parecía asombroso. En cuanto a mí, tampoco parecía corresponderse lo que contaba de los remiendos con eso de que fuese profesor o pintor, como allí se decía.

Y escribo esto hoy para recordar a Pepe Fuertes, un hombre que mantuvo su sencillez y su bonhomía aquella noche y en las otras distintas ocasiones en la que tuve la suerte de tratarlo. Que descanse en paz, dejando atrás una estela de verdad en su vida, que apreciamos los que tuvimos la suerte de conocerlo.