El Colegio de Dentistas celebra su gala anual

El Colegio de Dentistas de la Región de Murcia celebró su gala anual con motivo de la festividad de Santa Apolonia, patrona de los dentistas, donde Pedro Caballero, presidente de la institución, expresó «el placer de volver a este reencuentro de compañeros y poder hacer un justo reconocimiento a aquellos que, tras una larga carrera, se jubilan y obtiene su merecido descanso». A la velada asistieron el consejero de Salud, Juan José Pedreño; el presidente del Colegio de Médicos, Francisco Miralles; la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Paula Payá; la presidenta del Colegio de Ópticos-Optometristas, Ester Mainar; el decano del Colegio de Periodistas, Miguel Massotti, la vicerrectora de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia, Paloma Sobrado; el presidente de la ONG Cirugía Solidaria, José Manuel Rodríguez; y el director General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria, Jesús María Cañavate.

Durante el transcurso de la cena el presidente del Colegio de Dentistas, Pedro Caballero, hizo entrega del reconocimiento de colegiada de honor a la ciudad de Murcia por el 1.200 aniversario de su fundación y la especial relación que ha tenido la capital de la Región con el Colegio de Dentistas, donde está ubicada su sede. Recogió la distinción Pilar Torres, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, quien agradeció «el compromiso del Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia por su labor esencial en la promoción de hábitos saludables. Su colaboración es clave para que proyectos como el Programa de Salud Bucodental lleguen con éxito a todos nuestros escolares».

Medalla de oro

Pedro Caballero felicitó a la Junta de Gobierno por «acordar otorgar la Medalla de Oro a la Fundación Chinguetti, organización benéfica constituida en 2002 por Alfonso Torres y Ana Díaz, que centra sus esfuerzos en la mejora de la atención sanitaria en Mauritania, y cuyo proyecto principal fue la construcción y gestión del Hospital de la Fraternidad, en pleno desierto del Sáhara». «Un centro que proporciona servicios médicos esenciales a la población local, atendiendo aproximadamente a 15.000 pacientes cada mes», señaló.

Recibió la distinción el presidente de la Fundación, Alfonso Torres, quien aseguró que «la misión de la organización es canalizar la solidaridad para mantener un hospital que es la única esperanza de salud en el desierto mauritano. No se trata solo de construir un edificio, sino de garantizar también que miles de personas tengan atención médica digna y recursos básicos para sobrevivir», aseguró.

Un grupo de nuevos colegiados junto a miembros del Colegio de Dentistas. / COEMU

A la velada asistió el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien felicitó a los dentistas en la celebración de la festividad de su Patrona y quiso destacar la «estrecha colaboración y el compromiso mutuo para impulsar la vanguardia de la salud bucodental en la Región y la importante labor diaria de los dentistas murcianos por el bien de la sociedad».

Durante la gala se recordó a los nuevos colegiados la importancia del juramento hipocrático que consagra la entrega por el paciente, y el haber elegido «una profesión apasionante en la que no se termina de crecer, con momentos duros y retos que se plantean y que se afrontan muchas veces en la soledad de la consulta, pero que da también grandes satisfacciones», destacó el presidente de la institución. Además, quiso resaltar que «desde el Colegio de Dentistas de la Región de Murcia procuramos velar por la excelencia profesional, garantizando que cada ciudadano reciba una atención bucodental segura y de la máxima calidad». Además, se homenajearon a los compañeros que se jubilan, los doctores Carmen Asensi Cros, José Rodríguez Lozano, Antonio Parra López y Pascual Martínez del Vas.

Bienvenida a los nuevos colegiados Fue una noche muy señalada para los nuevos colegiados, que recibieron con ilusión las insignias de plata que otorga la institución. Los profesionales sanitarios que se incorporan al Colegio de Dentistas de la Región de Murcia son: Abreu Bonnin, Miguel Ángel

