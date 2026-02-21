El Colegio de abogados le abre los brazos a las nuevas incorporaciones

El Ilustre Colegio de Abogados de Murcia (ICAMUR) ha iniciado los actos solemnes con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort 2026 con la celebración de la tradicional Jura o Promesa de nuevos letrados y letradas, uno de los momentos más significativos del calendario colegial.

El solemne acto ha marcado la incorporación oficial de diez nuevos profesionales a la abogacía murciana, quienes asumieron públicamente el compromiso ético y deontológico que conlleva el ejercicio de la profesión.

Jura o promesa de nuevos letrados/as Los nuevos colegiados que prestaron juramento o promesa fueron: Dª. Ana Isabel Valcárcel Fernández D. Antonio Soriano Morata D. Pablo Pinillos Castellón D. José Antonio García Milán Dª. Anna Font Peña Dª. Andrea Hidalgo Ros Dª. Carla Melgarejo Martínez D. Cayetano José Gómez Ballesta Dª. María Inmaculada Herreros Albero Dª. Marta Lucía Herreros Albero El acto, cargado de emotividad, simboliza el relevo generacional y el compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la justicia y el Estado de Derecho.

Reconocimiento al talento joven

Durante la ceremonia también se hizo entrega del Diploma a las ganadoras del V Premio Antonio Hernández Gil Jóvenes Abogados, en reconocimiento a sus méritos académicos. Las distinguidas fueron Anna Font Peña e Irene García Jávega, quienes recibieron el aplauso unánime de los asistentes.

Autoridades presentes

El acto contó con la presencia de la Junta de Gobierno del ICAMUR y de destacadas autoridades del ámbito jurídico e institucional, que quisieron acompañar y reconocer a los nuevos letrados en este momento clave de su trayectoria profesional:

Ilmo. Sr. Teniente Fiscal Superior de la Región de Murcia .

. Ilmo. Sr. Secretario del Ilustre Colegio de Procuradores de Murcia .

. Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll, Decano de Honor de ICAMUR .

. Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Derecho .

. Ilma. Sra. Directora de la Prisión de Sangonera.

Noticias relacionadas

Con este primer acto solemne, la abogacía murciana da inicio a su periodo festivo en honor a San Raimundo de Peñafort, reafirmando los valores de ética, compromiso y servicio público que definen la profesión y dando la bienvenida a una nueva generación de profesionales llamados a fortalecer la Justicia en la Región de Murcia.