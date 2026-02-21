Celebraciones
El Colegio de abogados le abre los brazos a las nuevas incorporaciones
La agrupación de derecho ha iniciado los actos solemnes con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort 2026
El Ilustre Colegio de Abogados de Murcia (ICAMUR) ha iniciado los actos solemnes con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort 2026 con la celebración de la tradicional Jura o Promesa de nuevos letrados y letradas, uno de los momentos más significativos del calendario colegial.
El solemne acto ha marcado la incorporación oficial de diez nuevos profesionales a la abogacía murciana, quienes asumieron públicamente el compromiso ético y deontológico que conlleva el ejercicio de la profesión.
Jura o promesa de nuevos letrados/as
Los nuevos colegiados que prestaron juramento o promesa fueron:
- Dª. Ana Isabel Valcárcel Fernández
- D. Antonio Soriano Morata
- D. Pablo Pinillos Castellón
- D. José Antonio García Milán
- Dª. Anna Font Peña
- Dª. Andrea Hidalgo Ros
- Dª. Carla Melgarejo Martínez
- D. Cayetano José Gómez Ballesta
- Dª. María Inmaculada Herreros Albero
- Dª. Marta Lucía Herreros Albero
El acto, cargado de emotividad, simboliza el relevo generacional y el compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la justicia y el Estado de Derecho.
Reconocimiento al talento joven
Durante la ceremonia también se hizo entrega del Diploma a las ganadoras del V Premio Antonio Hernández Gil Jóvenes Abogados, en reconocimiento a sus méritos académicos. Las distinguidas fueron Anna Font Peña e Irene García Jávega, quienes recibieron el aplauso unánime de los asistentes.
Autoridades presentes
El acto contó con la presencia de la Junta de Gobierno del ICAMUR y de destacadas autoridades del ámbito jurídico e institucional, que quisieron acompañar y reconocer a los nuevos letrados en este momento clave de su trayectoria profesional:
- Ilmo. Sr. Teniente Fiscal Superior de la Región de Murcia.
- Ilmo. Sr. Secretario del Ilustre Colegio de Procuradores de Murcia.
- Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll, Decano de Honor de ICAMUR.
- Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Derecho.
- Ilma. Sra. Directora de la Prisión de Sangonera.
Con este primer acto solemne, la abogacía murciana da inicio a su periodo festivo en honor a San Raimundo de Peñafort, reafirmando los valores de ética, compromiso y servicio público que definen la profesión y dando la bienvenida a una nueva generación de profesionales llamados a fortalecer la Justicia en la Región de Murcia.
- Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
- El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- Fallece José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes e Hijo Predilecto de Alhama
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Ni Baleares ni Málaga: Murcia se consolida como uno de los paraísos favoritos por los extranjeros para comprar casa en España
- Adiós a El Calcetín: El último grano de café se posó en silencio
- Más de 1.300 personas firman para constituir el nuevo Ayuntamiento 'Entre Dos Mares'