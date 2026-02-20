Vox vuelve a la carga con la prohibición del velo y el niqab en la Región de Murcia ahora que el PP apoya la medida en el Congreso

Vox no tira la toalla y vuelve a registrar en la Asamblea Regional una moción con el objetivo de prohibir el burka y niqab en espacios públicos de la Comunidad Autónoma, después de que en diciembre de 2025 ya fuera tumbada una iniciativa similar al no recibir más apoyos que los de su grupo parlamentario.

Su portavoz en la Cámara, José Ángel Antelo, afirmó este viernes que su partido son "grandes defensores de la igualdad real entre hombres y mujeres, y no se puede permitir que haya mujeres en la Región que vayan con burka o con niqab". Asimismo, defendió que las mujeres en la Región "tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que un hombre", y recalcó que "no se pueden imponer culturas que denigran a las mujeres o que piensan que una mujer vale menos que un hombre o que tiene que ir cuatro pasos por detrás de un hombre".

No se pueden imponer culturas que piensan que una mujer vale menos que un hombre José Ángel Antelo — Portavoz Vox Asamblea

En la moción registrada se pide a la Asamblea que manifieste su rechazo y declare que "el burka y el niqab islámico, así como cualquier otro atuendo o vestimenta islámica, atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres y son incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres". Cabría destacar en este punto primero que, por "cualquier otro atuendo o vestimenta islámica", se refieren también al velo.

No obstante, la prohibición solo afectaría al burka y del niqab en todos los edificios y espacios públicos abiertos y cerrados de competencia autonómica, incluyendo escuelas, universidades, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles.

Se pretende sancionar a todo aquel que obligue de forma opresiva a cualquier mujer o niña a vestir el velo

También se exige al Ejecutivo que realice el "estudio y la toma en consideración del endurecimiento de toda sanción dirigida a castigar las prácticas islámicas que atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad de las mujeres, o que sean incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres, para todo aquel que obligue de forma opresiva a cualquier mujer o niña a vestir cualquier atuendo o vestimenta islámica". En este punto, de nuevo, sí que estaría incluido el velo.

Por último, se solicita al Gobierno regional que tome las medidas necesarias para "garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, cultura, idiosincrasia y valores propios de España y de la Región de Murcia, garantizando la adaptación plena de todas las personas a los modos de vida propiamente nacionales y regionales".

Una mujer con velo saca dinero en un cajero de Murcia este viernes. / Israel Sánchez

¿Por qué de nuevo?

Aunque rechazó hace dos meses esta iniciativa en la Asamblea, el Partido Popular votó esta semana a favor de una proposición de ley de Vox en el mismo sentido en el Congreso de los Diputados, aunque no salió adelante al no contar con los votos suficientes.

Días después, los 'populares' anunciaron que defenderían una iniciativa propiapara prohibir el burka y el niqab en espacios públicos de toda España.

Si el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Joaquín Segado, acusó en diciembre a Vox de "convertir a cualquier mujer que lleva un velo en un problema de orden público y le reprochó que establezca "un vínculo casi automático entre inmigración, Islam y delincuencia", su homóloga en la Cámara Baja, Ester Muñoz, defiende que el burka es un "instrumento de control" para mujeres y pidió a quien le incomode que las mujeres sean "libres e iguales" en España "que no venga". "El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina", afirmó la portavoz parlamentaria, que subrayó que su voto a favor de la iniciativa de Vox era un voto "a favor de una España donde ninguna mujer sea borrada".

Está por ver qué hará el PP de la Región de Murcia tras los últimos movimientos de sus colegas de partido en Madrid.