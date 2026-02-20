"Totana echa mucho de menos su rally en Sierra Espuña"

La aprobación en la Asamblea Regional de la reforma para modificar los límites del parque de Sierra Espuña ha sido recibida con cautela y esperanza por el colectivo que más directamente depende de la decisión: los organizadores de la prueba. La presidenta del Automóvil Club de Totana, Lidia López, quien estuvo presente durante la sesión plenaria, reconoce que el club ve el movimiento político como un primer rayo de luz tras varios años de parón del Rally de Subida a La Santa.

López explicó que la sensación general es de satisfacción contenida. "Hemos visto un poquito de luz", señaló, advirtiendo que la posibilidad de que la prueba regrese vuelve a parecer real, aunque el escenario sigue abierto. La dirigente insistió en que la defensa del evento no implica renunciar a la protección ambiental: "¿Quién va a querer más su monte que un totanero?", planteó López, quien subraya que el club siempre ha defendido compatibilizar la actividad deportiva con el cuidado del entorno.

Imágenes tomadas por el helicóptero de vigilancia forestal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias cubriendo el Rally Subida a la Santa de Totana en 2021- / 112

Cambiar el trazado sería “inviable” por el coste y por la pérdida de la tradición, según el colectivo

Para la presidenta, el rally tiene un valor que trasciende lo deportivo y recordó que durante cerca de cuatro décadas ha situado a Totana en el mapa del automovilismo nacional y que la prueba es reconocida en toda España. "Dices que eres de Totana y todo el mundo responde: la Subida a La Santa", afirmó, reivindicando su impacto económico, social y simbólico.

Pese a la esperanza, el club asume la incertidumbre jurídica. López admite que encuentra en un momento de 'stand by' emocional: ilusión por el avance parlamentario, pero prudencia ante la posibilidad de que la reforma no prospere. Sobre las opciones planteadas para cambiar el recorrido, explicó que sería prácticamente inviable por el coste —que cifró en millones de euros— y porque rompería la esencia histórica de la prueba.

Mientras esperan, el club mantiene la actividad con otras competiciones para demostrar que el automovilismo sigue vivo en la comarca. El ambiente generado en eventos recientes, señaló, confirma que "Totana echa mucho de menos su rally". Sobre los plazos, López reconoce que la decisión ya está en manos políticas y judiciales. El club, afirma, escuchará a todos los partidos y no entra en el debate partidista. Su objetivo es claro: "Nos da igual el color que sea, nosotros lo que queremos es nuestro rally".