Los therians de Murcia se movilizan: quiénes son y en qué ciudades organizan quedadas

Caminan a cuatro patas, se mueven como animales e, incluso, suenan como ellos: son los therians y ya han llegado a la Región de Murcia. Seguramente los hayas visto en redes sociales con sus colas y máscaras. Se trata de personas que se transforman e identifican con los animales que emulan. Podrás ver desde lobos a gatos, pasando por perros o zorros.

Resulta impactante la primera vez que lo ves, pero es un fenómeno social que está despuntando entre el público joven desde hace poco tiempo. De acuerdo con ellos mismos, es "una conexión de identidad con un animal en el plano psicológico". Una nueva moda que creció en Estados Unidos y que poco a poco está saltando al resto de países: a España ha llegado y a Murcia le queda poco.

El joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que se identifica con un lobo gris albino. / Enric Fontcuberta

"Hago 'quadrobics' porque me ayuda a conectarme con la naturaleza"

"Me dedico a hacer 'quadrobics' (usar manos y pies para correr) y a expresarme de manera que me ayude a conectarme con la naturaleza y mi ser", confiesa uno de los practicantes. Esta filosofía humano-animal es más antigua de lo que parece. De hecho, se consolidó en los 90 a través de foros de internet, donde los usuarios que decían sentir una conexión animal especial se encontraban.

El nombre que recibe esta disciplina no es casual. Viene del término inglés 'therianthropy', formado a partir del griego antiguo 'thērion' (bestia o animal salvaje) y 'ánthrōpos' (humano). En su uso actual, therian no se interpreta solo como un cambio, sino como algo espiritual con un animal concreto.

Algo que molesta mucho en la comunidad therian es confundirlos con furros: son fenómenos distintos. El furro es una subcultura organizada alrededor de la afición a los personajes con aspecto animal (animales con rasgos humanos), mientras que los therian se plantea como una vivencia interna.

Parte del interés que despierta el fenómeno se debe a TikTok, Instagram o YouTube. Es ahí donde pueden verse más en profundidad las máscaras, las colas, orejas, y, sobre todo la "cuadrupedia" (moverse a cuatro patas).

Próximas quedadas en Murcia, Cartagena y Lorca

Parecían pocos, pero se están organizando. Desde su llegada a España en los últimos días, las quedadas de los therians en las ciudades del país se han ido multiplicando. Zonas como Madrid, Barcelona o Bilbao ya tiene a sus therians movilizados. Y en la Región de Murcia no se ha hecho esperar.

Por el momento, se cuentan hasta tres ciudades en la Comunidad en la que se están impulsando estas reuniones: Murcia, Cartagena y Lorca. En la capital del Segura, sus instigadores han emplazado a todo aquel que quiera "traer su máscara y su esencia" a venir al Jardín de la Seda el 7 de marzo, a las 18.30 horas. "Habrá regalos", reza el cartel elaborado exclusivamente para la cita.

En el caso de la ciudad portuaria, la cita es mucho más temprana: el sábado, 28 de febrero, a partir de las 18.00 horas. El lugar escogido para reunirse es en la Plaza del Ayuntamiento.

Quizás sea la única ciudad que no tiene cartel, pero también demuestra iniciativa. Usuarios de Lorca quieren realizar una quedada también, pero para el 27 de febrero. Esta, no obstante, aún está muy verde y aún no dispone de mucha movilización.