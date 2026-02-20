Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Región descansa del viento este fin de semana con temperaturas primaverales

El viernes y el sábado se alcanzarán máximas de 22 grados y el domingo, de 24 ºC

Viandantes pasean durante una jornada de buen tiempo

Viandantes pasean durante una jornada de buen tiempo / L.O.

Alba Marqués

Alba Marqués

Este fin de semana la Región de Murcia se tomarán un descanso -no sabemos si prolongado- del viento, que en los últimos días ha mantenido en aviso al Noroeste y la semana pasada causó destrozos en varios puntos de la comunidad. El viernes, sábado y domingo serán por lo general días soleados y con temperaturas máximas primaverales, superiores a los 20 grados en varios municipios, aunque las mínimas seguirán siendo bajas, lo normal para la época, y la sensación térmica podrá ser fría a primera y última hora de la jornada, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, para este viernes se esperan cielos poco nubosos o despejados y vientos flojos. Las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios en el litoral y experimentarán un ascenso en el interior, localmente notable en las sierras.

Murcia, Cartagena y Lorca alcanzarán los 20 grados de máxima; en el caso de la capital murciana los termómetros llegarán a marcar 22ºC en horas centrales del día.

Temperaturas mínimas/máximas el viernes

Caravaca de la Cruz: 1/19 ºC

Cartagena: 10/20 ºC

Lorca: 5/21ºC

Murcia: 9/22 ºC

Yecla: 5/18 ºC

El sábado, 21 de febrero, también habrá vientos flojos y cielos poco nubosos o despejados, aunque la Aemet no descarta brumas matinales en el litoral. Las temperaturas mínimas subirán en la mitad suroccidental de la Región e irán en ligero descenso o sin cambios en el resto, mientras que las máximas apenas sufrirán cambios.

Caravaca de la Cruz tendrá máximas de 20 grados, mientras que Lorca y Murcia los superarán tímidamente.

Temperaturas mínimas/máximas el sábado

Caravaca de la Cruz: 5/20 ºC

Cartagena: 9/19 ºC

Lorca: 7/21ºC

Murcia: 7/22 ºC

Yecla: 4/19 ºC

En cuanto al domingo, 22 de febrero, la Aemet prevé cielos despejados, con algunas brumas matinales en el litoral y vientos flojos variables. En general, durante la jornada las temperaturas irán en ascenso, más acusado para las máximas.

Murcia y Lorca rozarán los 25 grados de máxima, mientras que Cartagena, Caravaca y Yecla alcanzarán los 20 ºC.

Temperaturas mínimas/máximas el domingo

Caravaca de la Cruz: 5/21ºC

Cartagena: 8/20 ºC

Lorca: 7/23ºC

Murcia: 7/24 ºC

Yecla: 4/21 ºC

Así, durante el fin de semana predominará un tiempo agradable que permitirá a los murcianos disfrutar de las actividades del Carnaval y de otros planes al aire libre.

Noticias relacionadas y más

Casi 30 grados la semana que viene

Aunque aún es pronto para un pronóstico muy detallado, la Aemet prevé que a principios de la semana que viene varias localidades de la Región de Murcia superen los 25 grados. En el caso del municipio de Murcia, los termómetros podrían llegar a marcar los 27-28 grados.

La Arrixaca diseña un circuito innovador para el tratamiento de las cirugías de cáncer de esófago

Garantías ambientales para impulsar un modelo de gestión de residuos más sostenible

