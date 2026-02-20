Los productores europeos de tomate demandan reciprocidad en los acuerdos comerciales y bloquear la modificación del Acuerdo UE-Marruecos

El grupo de contacto de tomate de Francia, Italia, Portugal y España, reunido el 10 y 11 de febrero, en Torres Vedras (Portugal), analizó, como uno de los principales puntos del orden del día, el acuerdo UE -Marruecos y el futuro del comercio europeo del tomate. En el centro del debate, la necesidad de un mercado único en el que las condiciones de competencia sean las mismas para todos los operadores, incluidos los extracomunitarios. Algo vital para el mantenimiento del sector productor comunitario.

La disparidad existente entre las normas fitosanitarias, laborales, sociales… exigidas por la normativa de la CE a los productores comunitarios, que no son requeridas en los países terceros de origen de las importaciones, provocan una competencia desleal, y hacen que los productores de los Estados miembro sean cada vez menos competitivos, según expusieron los responsables de la delegación española que participaron en la reunión.

En la misma línea, destacaron que el acuerdo entre la UE y Marruecos ya ha causado graves daños al sector español, desplazándolo como primer proveedor de tomate de la UE. Daños que, con la modificación del acuerdo de Asociación del 2 de octubre, se agravarán, ya que permitirá que las producciones del Sahara se beneficien de las ventajas comerciales concedidas a las producciones marroquíes, cuando además se prevé un incremento de la producción en esta área de un 1000%, alcanzando 13.000 hectáreas de producción para 2030, y teniendo en cuenta que en un 85% se dirige a la UE.

Además, la producción del Sahara será etiquetada de forma confusa para el consumidor, sorteando la normativa comunitaria, que exige que aparezca el país de origen en los productos comercializados en la UE y permitiendo que las frutas y hortalizas de esta área se etiqueten con el nombre de las regiones de procedencia, según la modificación del Reglamento delegado 2023/2429 sobre normas de comercialización de frutas y hortalizas, aprobado el pasado 26 de noviembre.

Por ello, en el grupo de contacto, la delegación española planteó como vital el trabajar conjuntamente para que el Parlamento Europeo no ratifique la modificación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos. FEPEX presentó al resto de organizaciones la iniciativa “We Tomato Europe, Don’t Betray UE Tomato”, cuyo objetivo es defender la producción comunitaria y reclamar a la Unión Europea una política comercial justa, coherente y alineada con los valores del proyecto comunitario.

En la reunión, se abordó también importantes desafíos para el sector productor como la falta de fitosanitarios para tratar los cultivos, y de mano de obra, factores ambos que afectan a los productores de los cuatro países, y queson decisivos para mantener el cultivo en la UE.

En el grupo de tomate de Francia, Italia, España y Portugal, creado en el marco del Comité Mixto de frutas y hortalizas, han intervenido, por parte de España, responsables de FEPEX y de las asociaciones integradas: Coexphal, Proexport y Fedex; de las organizaciones agrarias UPA, ASAJA y COAG y de Cooperativas Agroalimentarias de España,junto con los consejeros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Roma, en París y en Portugal. La reunión del grupo de contacto finalizó con visitas técnicas a distintas explotaciones portuguesas.