El papel activo de la mujer en las ‘Escuelas Rurales de Salud’ es reconocido con el Premio 8M de la Región de Murcia

El proyecto, organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y desarrollado en seis localidades por el Cofrm, se centró en 2025 en las temáticas de salud mental y autocuidado

La Opinión

La Opinión

La campaña sanitaria centrada en el proyecto de ‘Escuelas Rurales de Salud Mental’, organizada en 2025 por el Consejo General de Colegio Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) y desarrollada en la Región de Murcia por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (Cofrm) ha sido reconocida con el ‘Premio 8M’ convocado por la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad.

Este proyecto, que nació con el objetivo de acercar la educación sanitaria y la promoción de la salud a localidades de menor población donde la farmacia comunitaria constituye en muchos casos uno de los principales puntos de referencia sanitarios, contó con un papel destacado de la mujer con una participación activa durante las charlas formativas organizadas por el Cofrm e impartidas por farmacéuticas y farmacéuticos de la zona.

Durante las sesiones llevadas a cabo en las poblaciones de Ulea, Llano del Beal, Lorquí, Ribera de Molina, La Tercia y Calabardina, se abordaron temáticas como la prevención de enfermedades, salud mental, autocuidado y bienestar, quedando manifiesta la implicación y el papel destacado de la mujer en estos entornos.

En todo el territorio nacional, más de 300 farmacias se han sumado a este proyecto que el Consejo General ha puesto en marcha en colaboración con Boehringer Ingelheim, contando con la participación de casi 8.000 personas entre cuidadores, pacientes y ciudadanos.

El proyecto continuará en 2026 en otras tres localidades de la Región de Murcia y centrará su temática específicamente en Salud para la Mujer.

