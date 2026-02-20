Nueva alianza para la recuperación de línea de Chinchilla: el Gobierno manchego se une a la Región para luchar por su "reapertura inmediata"

El Gobierno de Castilla la Mancha se une a la Región de Murcia para "apoyar plenamente la reivindicación de reapertura inmediata de la línea férrea Cartagena- Albacete por Chinchilla". La Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena -Albacete también, propulsada por Consumur, también trasladó al Ejecutivo manchego de Emiliano García Page la voluntad de organizar una cumbre con los tres presidentes autonómicos que apoyan la recuperación de la línea (Fernando López Miras por Murcia, Juanma Moreno Bonilla por Andalucía y el propio García Page) para lograr "un consenso político y trabajar conjuntamente para que el Gobierno lleve a cabo la reapertura de la línea".

La comisión mantuvo este viernes una reunión telemática con la directora general de Transportes y Movilidad de Castilla la Mancha, Lucía Balmaseda, y el delegado provincial de Fomento en Albacete, Julen Sánchez. Por parte de la Comisión estuvieron presentes el director general de Movilidad y Transportes de la Región de Murcia, José Antonio Verdú, el alcalde de Hellín (Albacete), Manuel Serena, y el presidente de Consumur, Roberto Barceló.

Durante el encuentro se abordó principalmente la necesidad e importancia de "reabrir cuanto antes la línea férrea histórica de Cartagena a Albacete y de aunar fuerzas entre las comunidades autónomas afectadas".

Un momento de la reunión celebrada de forma telemática. / L. O.

No es la primera reunión que se mantiene con Castilla la Mancha: de hecho, en marzo del pasado año tuvo lugar un primer encuentro, lo que muestra su total predisposición y apoyo de este gobierno a las reivindicaciones de la comisión. "No cabe la menor duda de que defendemos los mismos intereses. Castilla la Mancha es más que consciente de la importancia que el restablecimiento de esta línea tiene para los intereses de ambas regiones desde un punto de vista económico y social", resaltó Roberto Barceló.

También se ha informado de la petición al Parlamento de Castilla la Mancha para sacar adelante una declaración institucional (igual que la que sacó adelante la pasada semana la Asamblea Regional) con el consenso de todos los grupos políticos en apoyo a las reivindicaciones de la Comisión".

"Reiteramos nuestra plena satisfacción por la actitud y colaboración que han mostrado en esta reunión tanto la directora general de Transportes y Movilidad de Castilla -la Mancha como el delegado Provincial de Fomento en Albacete", concluyó el presidente de Consumur.