Narbona vuelve a la Asamblea Regional diez años después: "No soy una fundamentalista antitrasvases"

La comparecencia de Cristina Narbona en la comisión especial que analiza el futuro del trasvase Tajo-Segura reactivó este viernes uno de los debates hídricos más persistentes en la Región y en el país. Con un tono didáctico y reivindicativo, la exministra de Medio Ambiente defendió su gestión y pidió abandonar posiciones "fundamentalistas" en un escenario marcado por el cambio climático, mientras los grupos parlamentarios evidenciaron la profunda división política sobre el modelo de agua.

Narbona regresó a la Asamblea una década después de su última comparecencia apelando a la empatía con la preocupación social que existe en la Región de Murcia ante amenazas como el recorte del trasvase Tajo-Segura (estimado en más de 100 hm3 anuales) o el cierre de los acuíferos sobreexplotados en 2027. Desde el inicio quiso desmontar uno de los principales reproches a su etapa: "No he sido nunca una fundamentalista antitrasvasista", subrayó, insistiendo en que como ministra actuó "para todos los españoles".

Recordó que durante su mandato (2004-2008) no se redujeron las reglas de explotación del trasvase y defendió que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no pretendió cerrarlo. Incluso en los peores episodios de sequía, sostuvo, se mantuvo el esfuerzo para aportar agua al Segura.

La dirigente socialista también reivindicó la derogación del trasvase del Ebro, alegando que el proyecto carecía de respaldo financiero de la Comisión Europea y que su elevado coste lo hacía inviable, algo que —apuntó— quedó reflejado cuando el Gobierno posterior de Mariano Rajoy no lo reactivó.

El eje central de su intervención fue el cambio de contexto desde los años setenta: menos precipitaciones, mayor demanda y nuevas exigencias ambientales como los caudales ecológicos —incorporados a la planificación a finales de los noventa con Isabel Tocino—. Ese escenario, defendió, obliga a gestionar el trasvase con prudencia y a consolidar un modelo mixto que combine trasvases, desalación, reutilización y modernización de regadíos.

Narbona insistió en que el programa AGUA no sustituyó el trasvase, sino que lo complementó, y que la percepción social sobre la desalación ha cambiado: el agua del mar, recordó, es la única disponible con independencia de la lluvia. La normativa reciente, añadió, prevé evaluación continua de los caudales ecológicos y participación autonómica, abriendo una vía de seguimiento y corrección.

La exministra Cristina Narbona, junto con los representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión del Trasvase. / Iván Urquízar

Segunda intervención: respuesta directa al PP y defensa de la "certidumbre"

En su réplica, Narbona respondió especialmente al diputado popular Jesús Cano Molina, cuestionando que se califique de ideológica su gestión. La actual diputada en el Congreso y presidenta nacional del PSOE recordó que decisiones restrictivas sobre el trasvase —como el mínimo no trasvasable de 240 hectómetros fijado en los noventa o su aumento a 400 en 2013— se adoptaron también bajo gobiernos del Partido Popular sin la misma contestación política.

La exministra defendió la denominada 'cláusula Narbona' de 2005 como garantía de estabilidad, al vincular cualquier cambio en las reglas de explotación a inversiones en la cuenca receptora y asegurar que no se modificarían durante la legislatura. "Si a eso le llaman cerrar el acueducto, no sé qué decir", ironizó.

"Habría que incorporar más voces científicas en la Comisión del Trasvase", señala Narbona

Subrayó que el trasvase llegó a permanecer once meses sin aportaciones en 2017 y planteó qué habría ocurrido sin las fuentes alternativas impulsadas años antes. A su juicio, su legado no frenó el desarrollo regional, sino que aumentó la seguridad hídrica, aunque advirtió de la preocupación por la contaminación difusa ligada a determinados modelos agrícolas.

También defendió la alternativa al trasvase del Ebro, asegurando que informes técnicos europeos eran desfavorables —aunque no existiera decisión formal tal y como le recordó el diputado de Vox, Alberto Garre— y que la falta de reactivación posterior (durante mandatos con mayoría del PP) lo confirma. Reivindicó, además, la necesidad de incorporar más voces científicas al debate: "Nada de ideología, ciencia, ciencia y ciencia", sentencio, vinculando los recortes reales del trasvase a la reducción de precipitaciones derivada del cambio climático.

En el plano personal, reivindicó haber gobernado para todos y recordó episodios de fuerte contestación social que no le impidieron seguir compareciendo en la Región de Murcia. Su conclusión fue clara: no derogó el Tajo-Segura, sino que le dio certidumbre.

Narbona ha defendido en la Asamblrea Regional su legado durante los años en los dictó las políticas hídricas del país. / Iván Urquízar

El PP centra la crítica

La oposición más dura llegó del PP, que acusó a Narbona de impulsar una política hídrica "ideológica" que generó incertidumbre y encareció el agua. Cano defendió la interconexión de cuencas y cuestionó el peso creciente de la desalación, reclamando una planificación nacional y citando posiciones históricas del socialismo, como las de José Borrell, para evidenciar divisiones internas. También preguntó si comparte la postura del presidente Pedro Sánchez sobre el futuro de los trasvases y defendió que el problema no es la falta de agua (algo que demostraría el estado actual de las reservas hídricas por encima del 80%) sino su gestión. "El problema en España no es que falte agua, el problema es cómo se gestiona, cómo se reparte y quién paga las decisiones políticas", afirmó.

Vox, Mixto y PSOE: entre matices y apoyos

Desde Vox, Alberto Garre López vinculó la derogación del Ebro a acuerdos parlamentarios y a sometimientos ante Esquerra Republicana para sostener al presidente Rodríguez Zapatero en la presencia del Gobierno y reclamó redistribuir recursos hacia el sureste. "La agricultura sin agua no puede funcionar y en Murcia no vamos a olvidar quién enterró el trasvase del Ebro", señaló el diputado de Vox.

El Grupo Mixto, por boca de José Luis Álvarez-Castellanos, coincidió con Narbona en evitar maximalismos y planteó revisar el crecimiento del regadío por su impacto ambiental. Para Álvarez Castellanos, no se puede "aumentar la demanda de un recurso público como si el agua fuera ilimitada mientras crece la agroindustria intensiva".

El socialista Fernando Moreno García defendió su gestión y la calificó de "visionaria" por impulsar alternativas que hoy aportan seguridad en periodos de sequía. "Gracias por anticiparse a lo que podía haber sido una auténtica tragedia hídrica para la Región de Murcia", llegó a decir Moreno, que insistió en que el trasvase "seguirá funcionando, pero el futuro del agua exige diversificar recursos y tomar decisiones basadas en la ciencia".

La sesión evidenció que el Tajo-Segura fue, es y seguirá siendo un eje interminable de confrontación política en la Región, pero también un terreno donde emerge cierto consenso sobre el 'mix hídrico'. Narbona cerró insistiendo en que la infraestructura debe seguir siendo útil, aunque adaptada a un escenario climático más restrictivo y sometida a evaluación permanente. Su mensaje final resumió la jornada: menos trincheras y más ciencia. Una idea que, pese a las discrepancias, atravesó todo el debate.