Marea de batas blancas: Los médicos de la Región exigen en la calle mejoras y "cuidar a quien cuida"

Una marea de batas blancas ha recorrido este viernes los 900 metros que separan la Consejería de Salud del Palacio de San Esteban de Murcia, sede del Gobierno regional, en la manifestación con la que se ha dado por finalizada la primera semana de huelga contra la negociación del Estatuto Marco que se sigue en el Ministerio de Sanidad y contra los incumplimientos de los acuerdos de mejora para los equipos sanitarios por parte del Ejecutivo murciano.

"Presidente, cuídanos", "paciente, esta es tu lucha" o "estas son las manos que te curan" han sido algunos de los lemas que cerca de dos mil facultativos han gritado en las calles de la capital de la Región, donde han dejado patente su "hartazgo" ante unas condiciones laborales que les están poniendo al límite y que están generando "un deterioro continuo" en la calidad de la asistencia sanitaria a los ciudadanos.

Los profesionales iban llegando pasadas las nueve de la mañana a Ronda de Levante, de donde estaba previsto que partiera la manifestación media hora más tarde. Algunos de ellos acudían con batas, pancartas exigiendo cambios en el sistema y silbatos para hacerse oír en una de las mayores manifestaciones de médicos que se recuerdan en los últimos años en la Región de Murcia. El recorrido previsto les ha llevado a discurrir por Ronda de Levante, Plaza Circular y de ahí hasta la calle Acisclo Díaz, donde se encuentra el Palacio de San Esteban.

Los convocantes, el Sindicato Médico CESM, afirman que el alto seguimiento de esta primera semana de huelga de 2026 -la quinta convocatoria desde que se inició el conflicto con el Ministerio a mediados del pasado año- "no es casualidad", es el resultado del "hartazgo de toda una profesión, acallada durante años bajo un mal concepto de vocación".

Médicos durante la manifestación este viernes en Murcia. / Juan Carlos Caval

El presidente de CESM en la Región de Murcia, Clemente Casado, insiste en que "nuestra vocación son los pacientes, es ayudar a los que necesitan de nuestro conocimiento para solucionar sus problemas de salud, es acompañar y cuidar en la enfermedad, la vida y el final de la misma; incluso es, como hoy, denunciar las deficiencias del sistema sanitario y defender un modelo que permita que todos tengamos el derecho fundamental de acceso a una asistencia sanitaria de calidad".

Casado recuerda que este viernes finaliza esta primera semana de huelga, una convocatoria que "ha tenido un seguimiento importante", que los convocantes cifran en un 30% en Atención Primaria y un 70% en hospitalaria, cifras que la Administración regional rebaja al 17%.

Peticiones de los facultativos

Los médicos murcianos han exigido en la calle "que se nos reconozca nuestra formación y se nos otorgue un ámbito de negociación propio, tanto nacional como autonómico".

Además, piden que las guardias, consideradas jornada complementaria, sean computadas como jornada ordinaria y se tengan en cuenta de cara a la jubilación y en el cálculo de las retribuciones, ya que "ahora, al final de nuestra vida laboral es como si las guardias no hubieran existido", afirma Casado.

En el ámbito autonómico, en el que compete a la Consejería de Salud y al Gobierno regional, los facultativos denuncian "indefensión" del médico cuando se encuentra de baja por enfermedad o de maternidad, al cobrar por debajo de su sueldo. A su vez, consideran que "tenemos un sistema que no nos cuida", ya que se les imponen traslados forzosos en función de las necesidades asistenciales y "no podemos estar así, dependiendo del capricho de un equipo directivo", por lo que exigen que los traslados sean voluntarios y pactados, adecuándose los incentivos.

A nivel regional, la secretaria general de CESM, María José García Mateos, insiste en que se apliquen los acuerdos de 2023 de refuerzo de los equipos de Atención Primaria y limitación de las agendas. "Necesitamos mejoras en Primaria, los médicos están reventados con agendas que llegan a tener 40 y 50 pacientes diarios", apunta.

Pero también tienen como objetivo que las guardias lleguen a ser voluntarias. "Sabemos que no es un tema que se pueda implantar de hoy a mañana, pero nos lo podemos plantear para que sea una realidad en 2-3 años".

Pancarta de uno de los facultativos pidiendo mejoras al presidente regional. / Juan Carlos Caval

En el manifiesto leído ante la sede del Gobierno regional este viernes, los médicos murcianos han recordado que "estamos aquí hoy como consecuencia de los años en los que los médicos hemos sostenido el sistema sanitario ejerciendo en unas condiciones laborales indignas y desmotivadoras que no han dejado de empeorar a pesar de los reiterados avisos a las distintas administraciones". Por lo que consideran que esta manifestación "es una llamada al respeto ante el incumplimiento sistemático de acuerdos que ya se alcanzaron con el consenso de los profesionales para dar solución a problemas asistenciales".

Insisten que hay "una falta clara de voluntad o de capacidad negociadora de la Consejería de Salud, que no ha convocado al comité de huelga autonómico para encontrar soluciones, ni en la actual convocatoria ni en la anterior".

Próximo paro en el calendario

La próxima huelga está prevista para la semana del 16 al 20 de marzo y, aunque sigue en pie, los médicos dicen esperar no tener que llegar a ella y que se produzca un acercamiento y negociación antes con la administración. "Los médicos queremos ser médicos. Queremos estar al lado de los pacientes, a los que también agradecemos su apoyo en nuestras reivindicaciones. Pero para poder ejercer nuestro trabajo, necesitamos que los que toman las decisiones ejerzan el suyo y trabajemos por un objetivo común: cuidar de los ciudadanos. Nosotros, lo estamos haciendo. Esperamos que ellos también lo hagan", insisten los facultativos, quienes han convocado una semana de huelga al mes hasta el próximo junio.