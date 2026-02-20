El lío del TSJ con los servicios mínimos de la huelga de médicos en Murcia

El desconcierto y la desorganización que ya genera de por sí una huelga de facultativos se han visto incrementados esta semana por los cambios de criterio del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) de la Región de Murcia sobre los servicios mínimos que debían regir para garantizar la asistencia sanitaria a la población durante el paro de médicos de esta semana.

La Comunidad Autónoma apuró los plazos ante la convocatoria de huelga que se iniciaba el lunes y el pasado sábado publicaba en el Borm (Boletín Oficial de la Región de Murcia) los servicios mínimos que se establecían para garantizar la asistencia sanitaria. Sin embargo, el Sindicato Médico CESM los consideró "abusivos", lo que les llevó a movilizar durante el fin de semana a sus servicios jurídicos ante la premura de tiempo para presentar ante el juzgado una cautelarísima, un recurso urgente al que se debe responder en el plazo máximo de 48 horas.

La huelga arrancaba el lunes con los servicios mínimos marcados por la Consejería de Salud, pero a mediodía llegaba un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ en el que se obligaba a la Comunidad a corregirlos, igualándolos a los servicios que puede haber en un día festivo, con excepciones expresas para garantizar incidencias urgentes, pacientes inestables o críticos, interconsultas urgentes, altas clínicamente imprescindibles y pruebas urgentes o inaplazables.

Pero esta situación también llevaba a que no fuera obligatoria la apertura de los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, ya que estos no prestan asistencia los fines de semana, ni de las consultas de los especialistas en los hospitales, quienes mantienen una atención continua de lunes a viernes.

El cambio generó discrepancias y confusión el segundo día de huelga -martes-, ya que CESM acusaba a la Administración de no haber avisado a los hospitales hasta la misma mañana, lo que llevó a que los profesionales no supieran si podían o no acogerse a su derecho a la huelga. En ese momento, el SMS respondió que se trasladaron las instrucciones del TSJ a los centros en el momento en que se conocieron.

El TSJ levanta las cautelarísimas el último día de huelga

El colofón a esta situación ha llegado este mismo viernes, última jornada de huelga, cuando el TSJ se ha desdicho y ha decidido levantar las medidas cautelarísimas que dictó el pasado lunes, a instancia del recurso presentado por el Sindicato Médico (CESM), según confirman desde la Consejería de Salud.

De esta forma, "se anula el auto en que ordenó que la prestación sanitaria durante la huelga del personal médico y facultativo del SMS se ajustara, en términos generales, al modelo de día festivo, por lo que la atención sanitaria debía ceñirse a lo urgente, no demorable y estrictamente inaplazable". Sin embargo, esta decisión ya no tiene efecto porque la huelga ha terminado.

Esto ha llevado a que los centros de salud hayan funcionado como un festivo durante cuatro días, es decir, no pudiendo garantizar la presencia de médicos de familia ni pediatras, ya que los festivos están cerrados.

En el caso de los hospitales, el SMS marcó que para garantizar el pase a planta de los pacientes hospitalizados era necesario que estuvieran el 60% de los facultativos que habitualmente lo realizan, "algo que también anuló las medidas cautelarísimas impuestas el lunes", ya que estas establecían que se dejara solo la guardia que se hace en días festivos, no pudiéndose de esta manera poder realizar el pase de planta de estos pacientes hospitalizados. Lo que también llevó a la suspensión de la realización de pruebas complementarias a los pacientes hospitalizados, señalan desde la Consejería.

Salud explica que las medidas cauteralísimas del TSJ "también han supuesto la cancelación de las consultas de Oncología y pruebas a pacientes con patología oncológica o sospecha de la misma, incluyendo en la suspensión las consultas y exploraciones complementarias en el seguimiento de la atención al embarazo no urgente o sin alto riesgo".

En el balance de la semana de huelga de médicos realizado por el departamento del consejero Juan José Pedreño se concluye que el paro de los facultativos ha supuesto la cancelación de más de 12.000 consultas, casi 400 cirugías y 2.800 pruebas diagnósticas.