Un informe revela que los jóvenes de la Región de Murcia son los que más situaciones de violencia viven de España
El documento del Instituto de la Juventud, con datos de 2024 y presentado este jueves en la UMU, vincula esta agresividad con las adicciones a las drogas, al tabaco y al juego
"Murcia, La Rioja, Cantabria y Castilla-la Mancha son las comunidades donde aparecen mayores situaciones de violencia, mientras que Andalucía y Extremadura registran los porcentajes mínimos. Por su parte, Asturias se destaca en la participación o grabación de peleas en las calles". Así se lee en el Informe Juventud en España 2024, elaborado por el Observatorio de la Juventud del Instituto de la Juventud (Injuve), que fue presentado este jueves en la Universidad de Murcia (UMU).
En estas situaciones violentas, los menores son, en demasiadas ocasiones, víctimas: por ejemplo, una adolescente de Murcia denunciaba recientemente que llevaba tres años sufriendo acoso sexual por parte del portero de su edificio, en la zona norte de la ciudad.
No obstante, también pueden ser agresores: por ejemplo, en mayo, un menor de edad era detenido en Murcia por, presuntamente, intentar matar a puñaladas a su padrastro en la población de Alquerías. El chico, de 16 años, habría reconocido ante los agentes que lo arrestaron ser el autor de las cuchilladas, una de ellas en el cuello y la otra en el abdomen.
Volviendo al estudio del Injuve, detalla que "en relación con la percepción de su estado de salud, las personas jóvenes que vivieron situaciones de violencia perciben su salud como regular o mala; mientras quienes no vivieron situaciones de violencia la perciben principalmente como buena". "Este dato se presenta como un anzuelo para pescar entre las múltiples causas de la violencia una de las más comunes: la relación con las adicciones: tabaco, alcohol, drogas y/o juegos de apuestas", recalca el documento del Injuve.
La Comunidad es la quinta del país en la que los chicos entran más en Internet
"El análisis sobre la violencia juvenil, lejos de presentar conclusiones definitivas, abre nuevos interrogantes que sirven de orientaciones para estudios posteriores", precisa el informe, que sugiere "además de llevar a cabo estudios cualitativos que permitan detectar si las nuevas generaciones 'banalizan la violencia', como se pregunta el informe de la Fiscalía General del Estado, se recomienda contemplar más situaciones de violencia en el escenario digital (como el acoso en Internet y el ciberdelito) e incluir distintos tipos de violencia (física, verbal, simbólica y psicológica)".
Internet y bares
Los jóvenes murcianos están cada vez más enganchados a Internet. Según el Injuve, "por comunidades autónomas, se observa que la juventud de las Baleares (72%) es la que señala un consumo más frecuente de Internet, seguida de la del País Vasco (68%), la Comunidad de Madrid (67%), Cataluña (64%) y Murcia (63%)".
Y luego está el ocio: "Los jóvenes que cuentan con ingresos altos o medio-altos frecuentan porcentualmente más los bares, igual que los que trabajan. Nuevamente se detectan diferencias por las comunidades autónomas: tan solo un 26 % de la juventud en Cataluña va a bares una o dos veces por semana, frente a un muy superior 51% en Murcia". En la misma línea, "curiosamente, las personas jóvenes que perciben su salud como buena o muy buena frecuentan porcentualmente más los bares que sus coetáneos que la perciben cómo regular o mala", remarca el documento, que considera que "este hecho hace pensar que un mayor nivel de sociabilidad influye de forma positiva en la autopercepción del bienestar".
La juventud en ambas ciudades autónomas, en Murcia y en Baleares –"con niveles económicos muy diferentes, detalla el estudio– dedica entre 187 y 200 euros al mes a las actividades de ocio, liderando el ranking.
Las ayudas para salir de casa de los padres no dan sus frutos
Destaca el estudio del Injuve que "algunas comunidades autónomas han implementado diversas ayudas para facilitar el alquiler de vivienda de cara a la emancipación de las personas jóvenes (como la Comunidad Autónoma de Euskadi) y otras han puesto en funcionamiento programas de avales para la hipoteca de la vivienda habitual (Murcia, Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Islas Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana), pero lo cierto es que han tenido un impacto limitado hasta la fecha".
Algo que no pilla de susto es que "el precio de los alquileres y de la vivienda, el aumento del precio del dinero y la existencia de una demanda largamente insatisfecha se concitan para establecer fuertes barreras a la emancipación residencial" de los jóvenes.
