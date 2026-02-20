Una influencer cubana recorre Cartagena y alucina con su historia: "Hace 100 años tuvieron su moneda y su independencia"

La rivalidad histórica que existe entre Cartagena y Murcia no deja indiferente a nadie. Tampoco lo ha sido para esta influencer cubana (Clau Tropiezos), que se dedica a recorrer y mostrar las ciudades más importantes de España, y que, en esta ocasión, le ha tocado visitar Cartagena: "Me hacía mucha ilusión pasar por aquí, no hemos desviado a propósito".

"Amo la arquitectura de este país"

Grabado en mitad del fuerte episodio de vientos que sufrió la Región de Murcia la semana pasada, Clau comienza el vídeo con, quizás, el único borrón que tuvo el día: el encontrar aparcamiento. La influencer reconoció evitar el primer parking que vio para aparcar por "ser un poco chungo".

Al margen de eso, la cubana comenzó por adentrarse en las calles principales de ciudad portuaria, admirando, en primer lugar, la arquitectura del lugar. Reconoció que "ama la arquitectura de este país, de verdad", señalando las fachadas modernistas y destacó unos "balcones muy chulos de madera, de estos balcones que son cerrados con madera y cristal".

"Son 14 euros el Teatro Romano de Cartagena, pero los vale"

En su paseo se ha encontrado con una de las joyas patrimoniales que tiene Cartagena, la Región de Murcia y España, el Teatro Romano. Eso le ha ayudado a darse cuenta de la dimensión histórica que tiene la ciudad.

Sin embargo, decide no entrar por el precio de la entrada, aunque reconoce su valor: "Yo creo que sí valdría totalmente la pena pagarlo, pero como estamos un poquitico de pasada… Si hubiésemos venido solo a Cartagena, por supuesto que lo pagaba encantada de la vida, porque lo vale".

La influencer Clau Tropiezos se pasea por Cartagena. / L. O.

La comida del bar donde come: "Que sea todo casero ya le da un 100 de 10"

La gastronomía ocupa una parte relevante del vídeo. Tras buscar opciones en internet, celebra su elección: "Encontré el sitio perfecto para comer". Y a pesar de no mencionar su nombre, sí revela el precio de su menú: "Un menú del día por 13 euros, o sea que por los dos vamos a pagar solamente 26. Además, ya que tengo el primer plato aquí y sé que vamos a comer muy bien".

Clau alucina con los productos que le ponen encima de la mesa y, más aún, cuando se entera de que todo es de elaboración propia. Sobre todo, con los embutidos: "El único embutido que yo conocía en Cuba era el jamón cocido. Aquí me estoy aprendiendo todos los nombres". También alucina con el postre, el arroz con leche. Afirma que ni se acuerda de cuándo fue la última vez que comió eso. Y remata destacando que ya con que el postre sea casero "eso ya le da un 100 de 10".

"Cuando me hablan de calidad de vida, yo tengo que hablar de estos momentos"

Más allá de los monumentos, la influencer subraya la sensación de tranquilidad que percibe durante su paseo por el Puerto y las murallas: "Es el momento ideal para visitar una ciudad así porque qué tranquilidad, solo se sienten los pajaritos, el aire moviendo las hojas de los árboles", describe.

Confiesa, a su vez, que lo que más le suele gustar cuando va a una ciudad costera nueva es su puerto. Le pasó con Alicante cuando llegó y también con Málaga. Esa experiencia la lleva a una reflexión más amplia sobre el estilo de vida: "Cuando me hablan de calidad de vida, yo tengo que hablar de estos momentos".

Identidad cartagenera y rivalidad con Murcia

Uno de los momentos más curiosos del vídeo llega tras una conversación con un empleado del restaurante donde comieron, que le habla sobre la identidad cartagenera. Según relata, "dice que tienen como mucha rivalidad con Murcia y con los murcianos respecto a muchas cosas".

A continuación, amplía la idea: "Porque ellos, dice, que fueron independientes, hace 100 años tuvieron su moneda, pero que ahora, pertenecen a la Región de Murcia, pero no lo dijo muy convencido del todo".

Finalmente, ofrece su propia interpretación: "O sea, que son un poco como independentistas, un poco de ellos, por decirlo de alguna forma. Fue la impresión que me dejó a mí".