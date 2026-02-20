La huelga de médicos obliga al SMS a suspender más de 15.800 consultas, pruebas y cirugías

El paro médico que han protagonizado esta semana los facultativos ha obligado a suspender en la Región de Murcia un total de 15.896 citas de pacientes en centros sanitarios de la comunidad. El balance de estos cinco días, del 16 al 20 de febrero, deja 12.686 consultas con el especialista anuladas en el Servicio Murciano de Salud (SMS); 394 cirugías y 2.816 pruebas diagnósticas.

La quinta huelga convocada por los médicos para protestar por el nuevo Estatuto Marco que se negocia en el Ministerio de Sanidad y que en Murcia se ha trasladado también al ámbito autonómico ante las promesas de mejora de las plantillas incumplidas por la Consejería de Salud desde 2023, se ha dejado notar de forma considerable en el funcionamiento de centros de salud, consultorios y hospitales en estos últimos días, donde el seguimiento ha llegado a ser del 30% en Atención Primaria y del 70% en hospitalaria, según los organizadores, el Sindicato Médico CESM.

La Consejería de Salud, sin embargo, reduce las cifras hasta una media del 20%, con seguimientos del 15% en los primeros días y hasta el 24,05% este viernes, última jornada de protestas.

El volumen de ausencias de profesionales y consultas cerradas, con citas, pruebas y cirugías suspendidas, se dio a partir del martes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) anulara la orden de servicios mínimos establecidos por la Comunidad Autónoma aceptando las medidas cautelarísimas solicitadas por CESM, obligando a la Administración a corregirlos al considerar que eran excesivos para garantizar los dos derechos: el derecho a huelga de los profesionales y el derecho a la asistencia sanitaria de los pacientes. Sin embargo, este viernes el TSJ ha levantado las medidas cautelarísimas que dictó el lunes para cambiar los servicios mínimos, aunque ya no tendrán efecto al haber finalizado el paro.

El auto del TSJ llegó a señalar que los servicios mínimos debían ajustarse a los de un día festivo, con excepciones expresas para garantizar incidencias urgentes, pacientes inestables o críticos, interconsultas urgentes, altas clínicamente imprescindibles y pruebas urgentes o inaplazables. En Atención Primaria se anulaba la obligación de apertura de todos los centros con cupos fijos, señalando que la asistencia quedaba garantizada a través de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP/PAC) y los dispositivos de guardia habituales en festivos.

Tras la respuesta judicial, el SMS informó de que acataría el cambio, advirtiendo que tendría un impacto directo en la asistencia y en la cobertura sanitaria a los pacientes de la Región de Murcia. El impacto se ha podido constatar este viernes, al finalizar la huelga, con un total de 15.896 citas médicas suspendidas.

Salud indica ahora que la decisión del TSJ del lunes ha llevado a que los centros de salud hayan funcionado como un festivo durante cuatro días, es decir, que no se pudiera garantizar la presencia de médico de familia ni pediatra en los centros, ya que los festivos están cerrados.