La Guardia Civil lo confirma: ya hay fecha para que empiecen a multar en Murcia por no llevar la baliza V-16

Hasta ahora, la introducción de la baliza V-16 en España estaba en una fase de aclimatación. Desde el 1 enero de 2026 este dispositivo de preseñalización es obligatorio en todo el país y hasta la fecha no se han registrado multas a conductores de la Región de Murcia por no llevarla en el interior de su coche, pero dentro de poco va a cambiar.

Según indican agentes destinados en la Guardia Civil de Tráfico en la Región de Murcia, por el momento no se está denunciando a los conductores que son sorprendidos sin portar en el interior de su vehículo la ya obligatoria baliza V-16.

Sin embargo, esta 'medida de gracia' tiene fecha de caducidad. Los especialistas de Tráfico en Murcia narran que, por el momento, solo están "avisando" a estos conductores pillados sin el elemento imprescindible. El aviso consiste en decirles que desde el 1 de enero es obligatorio llevar la baliza dentro del coche (preferiblemente, en la guantera, nunca en el maletero) y en explicarles que, en el caso de ser sorprendidos sin ella en breve, sí que tendrán que hacer frente a una sanción económica.

Un trabajador de la tienda Casa Bernardino en Murcia muestra una baliza V-16 a un cliente. / Israel Sánchez

"A partir de marzo se pondrá la cosa seria"

"La idea es que la gente se vaya mentalizando", comentan estos agentes especializados en velar por la seguridad en las carreteras de la Comunidad murciana. Los profesionales manifiestan que "no hay ningún periodo" oficial para 'hacer la vista gorda', que Interior no ha dado ninguna indicación con fechas, pero que ellos han consensuado una.

"Estamos en febrero, la obligatoriedad empezó en enero y ya en marzo se pondrá la cosa seria", avisa uno de estos expertos en Tráfico en Murcia.

Por tanto, sería a partir del tercer mes del año 2026 cuando podrían empezar a ponerse las primeras multas a unos conductores infractores, muchos de los cuales ya han sido descubiertos sin la baliza luminosa que, según tiene claro el Ministerio del Interior, es "imprescindible" para salvar vidas.

Sin estas dos cosas en el coche te multarán aunque lleves la baliza

El hecho de llevar la baliza obligatoria en orden y dentro del vehículo no es óbice para que descuidemos otros aspectos del Reglamento General de Circulación. Por ejemplo, será considerado como infracción leve el hecho de no llevar el chaleco reflectante (certificado según el Real Decreto 1407/1992, del 20 de noviembre) en el momento que nuestro vehículo quede averiado, con multas desde 80 a 200 euros.

Otro de los casos más frecuentes es carecer de un sistema para reparar el vehículo en caso de pinchazo. De acuerdo con el reglamento y la propia Ley de Tráfico, los conductores están obligados a llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos dentro del coche para prevenir el quedarse tirado en la carretera. El no llevar ninguna de estas soluciones, que van de los 25-30 euros el kit y de los 45 a 85 euros la rueda, puede ser sancionado con hasta 200 euros de multa.