Garantías ambientales para impulsar un modelo de gestión de residuos más sostenible

Hace años que la transición energética no es un debate teórico sino una realidad que interpela directamente a nuestro modelo productivo, nuestro territorio y a nuestra sociedad. La Región de Murcia genera cada año más de 6 millones de toneladas de residuos orgánicos, principalmente del sector agrícola, ganadero y agroalimentario. Y la pregunta ya no es si debemos gestionarlos, sino cómo hacerlo de la manera más eficiente, sostenible y socialmente aceptada.

Porque en los últimos años se ha presentado sobre la mesa un debate acerca de cómo y dónde debe desarrollarse el gas renovable en la Región, qué modelo es el más adecuado y qué papel juega la planificación, la información y la participación ciudadana. Los datos muestran un desarrollo desigual con respecto al resto de Europa, pues Francia, por ejemplo, supera las 600 instalaciones de biogás y España apenas llega a la veintena.

Precisamente esta planificación, así como las garantías ambientales que presentan los distintos proyectos con los que luego ven la luz las plantas de gases renovables en general, y biometano en particular, fueron destacadas en la mesa de expertos organiza ayer en las instalaciones del diario La Opinión, en colaboración con Redexis. En ella, moderada por el periodista Alejandro Lorente, participaron Federico Miralles, director general de Industria, Energía y Minas; Miguel Mayrata, director de Redexis Renovables; Eduardo Pine, presidente de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde de la Región de Murcia (Ahmur); y Ángel Faz, investigador principal del grupo de I+D Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

«Tenemos que ser conscientes de que el biometano no es la solución energética para todo. Debe ser un porcentaje dentro del mix energético que nos ayude a esos objetivos a largo plazo de neutralidad climática». Así lo afirmó Federico Miralles durante su intervención, en la que también apuntó que «el objetivo es que la actividad industrial y productiva se electrifique cada vez más. En los últimos cinco años hemos pasado de unas energías renovables donde las eléctricas representaban un 30% a un incremento hasta el 45%. Tenemos una demanda importante de gas para ser una región uniprovincial, y debemos buscar la fórmula para sustituir ese gas por electrificación y biometano».

Hay mucha planificación y garantías ambientales detrás de este modelo de gestión de residuos Federico Miralles — Director general de Industria, Energía y Minas

Afortunadamente, la Región de Murcia cuenta con un sector primario moderno y adelantado a nivel europeo que viene trabajando de manera muy seria en las últimas décadas en materia de sostenibilidad por la falta de agua, principalmente. Algo que ahora se pretende extender a la gestión de residuos.

El biometano debe ser un porcentaje dentro del mix energético que nos ayude a alcanzar la neutralidad climática Federico Miralles — Director general de Industria, Energía y Minas

Miralles introdujo en la mesa de expertos un factor clave para la concienciación ciudadana con respecto a todos esos proyectos de las plantas de gases renovables, una planificación que va acompañada de garantías ambientales y el uso de las mejores técnicas y tecnologías disponibles. «Estoy convencido de que esta planificación va a acabar terminando de convencer a aquellos escépticos de las plantas de biometano de todos los beneficios que conllevan», apuntó el director general de Industria, Energía y Minas.

Más allá de la electrificación

Si España desarrollase todo su potencial de residuos agrícolas, ganaderos y de la industria agroalimentaria aptos para generar biometano ampliaríamos la capacidad de generación en unos 150-160 teravatios hora/año sobre los 350 que ya se producen. Algo que cubriría el 100% del consumo residencial de gas natural en España.

Una prueba más de que «la solución a la energía no pasa por un único vector energético, no todo se puede solucionar electrificando», tal y como afirmó Miguel Mayrata, director de Redexis Renovables, que se ocupa de los dos proyectos de plantas de gases renovables implantados en la Región de Murcia (Lorca y Los Alcázares).

La solución a la energía no pasa por un único vector energético, no todo se puede solucionar electrificando Miguel Mayrata — Director de Redexis Renovables

«La Región de Murcia genera ingentes cantidades de residuos orgánicos que pueden aprovecharse para recuperar una fracción energética en forma de biometano, sustituir el gas natural que importamos de otros países y ganar así independencia energética. Además, las plantas de digestión anaerobia producen digestato, un residuo que, tratado convenientemente, puede producir fertilizantes para el campo», explicó el director de Redexis Renovables.

Si los proyectos de las plantas de gases renovable se aprueban es que han pasado todos los filtros y requisitos normativos Miguel Mayrata — Director de Redexis Renovables

«La ubicación de estos proyectos depende de que en el entorno haya residuos suficientes, conexión eléctrica, acceso rodado o un plan de negocio viable. Además, para poder comercializar con el biometano, las plantas deben estar certificadas bajo un esquema europeo que garantice que este biometano es renovable. Hay una garantía adicional que es el trámite administrativo que es tremendo y, en este caso, aplaudo, porque es nuestra red de garantía para que los proyectos cuenten con esa seguridad y certeza de que son aptos y no van a generar ningún tipo de problema. Si esos proyectos se aprueban es que han pasado todos los filtros y requisitos normativos», añadió Mayrata.

Participación ciudadana

Involucrar a la ciudadanía y hacerle partícipe de un modelo de gestión de residuos que se presenta en pro de la sostenibilidad fue otro de los temas abordados en la mesa de expertos. Así, Ángel Faz, investigador principal del grupo de I+D Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas de la UPCT, afirmó que hasta ahora «no se ha sabido llegar a la ciudadanía para comunicar este modelo».

«Desde el ámbito de la investigación trabajamos en emisiones a la atmósfera desde el campo, procedentes de las explotaciones ganaderas, y del ‘secuestro’ de carbono en el suelo, cómo este mejora cuando se le aplican productos tratados», comentó Faz.

No se ha sabido llegar a la ciudadanía para explicar y comunicar este modelo de gestión de residuos Ángel Faz — Investigador del grupo de I+D Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas

Por su parte, el presidente de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde de la Región de Murcia explicó que «hace años se hablaba de la oportunidad que podía ser para la Región de Murcia la gestión de recursos de biometano, pero a día de hoy hay que hablar de la necesidad de implantar estas soluciones. Descarbonizarse ya no es una opción y afecta al acceso al mercado de las empresas. Las plantas de biometano van a ayudar a desplazar el gas natural en busca de otras alternativas de energía limpia».

La tecnología garantiza que las soluciones de gestión de residuos no generan impactos negativos Eduardo Pine — Presidente de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde de la Región de Murcia

«Hace falta responsabilidad en cuanto a la participación ciudadana, y confianza en un modelo que está proyectado que tiene sus beneficios. La tecnología evoluciona y garantiza que las soluciones de gestión de residuos son controladas y que no generan impactos negativos», concluyó Eduardo Pine.