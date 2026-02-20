Eva Melenchón, vicesecretaria de Froet: "Las empresas transportistas murcianas están sometidas constantemente a numerosas inspecciones"

Las empresas transportistas de la Región de Murcia "están sometidas constantemente a numerosas inspecciones", una realidad que se traduce en una "carga administrativa brutal" que obliga a destinar "durante días al personal de las compañías solo para recopilar y presentar documentación".

Así lo expone a La Opinión Eva Melenchón, vicesecretaria general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet), que, no obstante, valora "positivamente" los detalles del nuevo Plan regional de Inspección de Transportes 2026 elaborado por la Consejería de Fomento.

A pesar de ello, Melenchón advierte de que, en algunos requerimientos, el volumen de 'papeles' que tienen que enseñar es tan elevado que incluso los sistemas telemáticos y las plataformas online no lo soportan: "Al final es tanta documentación que no te permite ni presentarla telemáticamente, sino que tienes que ir físicamente allí para llevarlo en papel, con tu carpetón".

Esta enorme burocracia, lamenta, supone un "tiempo perdido" que tienen que invertir en detrimento de la actividad principal de las empresas.

Respalda el nuevo plan autonómico al permitir anticipar criterios y aportar las inquietudes del sector

El problema, dice, es que aparte de las propias de transporte en sí para seguridad, se suman otras inspecciones administrativas: "Cuando no son éstas, son las de la Seguridad Social o las de Hacienda… Se suman a una bola que es demasiado grande", lamenta aludiendo a esta presión burocrática para el sector que no para de crecer.

Que la Comunidad haya sacado su propio plan autonómico ayuda también a Froet a estrechar la colaboración y mejorar la aplicación de la normativa, reducir cargas innecesarias y transmitir "cuáles son las inquietudes" del sector.

"Conocer los criterios nos permite anticiparnos"

Ese respaldo, añade, se basa en que "por un lado, nos permite poder anticiparnos conociendo de forma previa los criterios en los que se va a basar la Administración para inspeccionar a las empresas”; y por otro, trasladar preocupaciones sobre "cómo se va a aplicar la normativa" y sobre la carga administrativa que soportan las compañías cuando reciben una inspección.

De hecho, la propia Melenchón asistió presencialmente a la reunión que se mantuvo esta semana en la Consejería para conocer los principales detalles del plan.

La representante empresarial insiste así en que el sector no cuestiona que se realicen controles, pero sí "que se lleven de acuerdo a unos criterios" que sean conocidos previamente por las empresas. En este sentido, pide que la labor inspectora se ejecute bajo "principios de seguridad jurídica", con criterios "homogéneos" para todas las compañías, y con "proporcionalidad".

Respecto a la vigilancia de empresas de 'alto riesgo' o reincidentes que pretende combatir la Comunidad con esta nueva hoja de ruta, Melenchón asegura que Froet actúa cuando recibe avisos de prácticas desleales. "Existe un buzón y si Froet debe denunciarlo, lo hace", indica, destacando que la Federación busca garantizar siempre "una competencia leal" en el mercado y con empresas que sí cumplan la normativa.