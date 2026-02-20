Cristina Narbona rebaja la alarma por la seguridad de las presas del Segura

La comparecencia este viernes de Cristina Narbona en la Comisión del Trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional dejó varios mensajes sobre política hídrica, pero fue en su intervención posterior ante los medios donde puso el foco en el Mar Menor, defendiendo el avance de las inversiones estatales y reclamando corresponsabilidad institucional. La exministra también abordó cuestiones como la seguridad de las presas y, de forma más tangencial, la regeneración de la bahía de Portmán.

Narbona subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene su agenda de actuaciones prioritarias "muy avanzada" para la recuperación de la laguna. Según explicó, de los más de 600 millones previstos en el conjunto de medidas, alrededor del 20% ya se ha ejecutado y el resto se encuentra en fases de desarrollo consolidadas. Citó entre los progresos la desconexión de regadíos sin respaldo legal en cerca de 10.000 hectáreas del Campo de Cartagena, así como la concesión de subvenciones a ayuntamientos para reforzar la prevención de inundaciones, la depuración y el saneamiento.

La dirigente socialista defendió que el ritmo inversor apunta a una evolución positiva, aunque advirtió de que la recuperación del ecosistema requiere implicación autonómica. "Creo que se va avanzando", señaló, para añadir que espera que ese esfuerzo del Gobierno central "se vea acompañado también por una responsabilidad en el ejercicio de sus competencias del Gobierno de la Región de Murcia".

Ese balance coincide con los últimos datos oficiales del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, dotado con más de 675 millones: proyectos ejecutados por más de 110 millones, un tercio del presupuesto comprometido y avances en restauración de dunas, ayudas al sector ganadero y agrícola, mejora de infraestructuras de saneamiento y actuaciones hidráulicas para reducir riesgos de inundación. También continúa la vigilancia del dominio público hidráulico, con miles de hectáreas de riego desconectadas y centenares de inspecciones a explotaciones.

¿Presas, 20 años sin revisiones?

En materia de infraestructuras hidráulicas, Narbona fue preguntada por la seguridad de las presas tras las recientes advertencias de expertos sobre falta de revisiones y escasez de personal en algunas cuencas. En este sentido, el ingeniero de caminos Jesús Contreras ha alertado de déficits en la supervisión de infraestructuras hidráulicas, especialmente en la cuenca del Segura. Este experto sostiene que algunas presas acumulan más de dos décadas sin revisiones completas, pese a que la normativa fija inspecciones cada cuatro o cinco años. A ello se suma la escasez de personal especializado: en ciertos casos, un único ingeniero asume la responsabilidad de hasta 16 o 17 presas, lo que implica vigilancia permanente y genera sobrecarga, rotación de técnicos y riesgo de falta de control. En ese contexto, Narbona optó por trasladar un mensaje de cautela institucional, insistiendo en que existen protocolos de seguimiento y que, según la información del Ministerio, no se detecta un riesgo inmediato. "No hay un riesgo preocupante, porque el Ministerio está pendiente de los datos que se van suministrando desde los distintos embalses", indicó.

Más breve fue su respuesta sobre la regeneración de la bahía de Portmán. Narbona indicó que la última información de la que disponía es que el Ministerio continúa adelante con el proyecto, pese a las alegaciones vecinales, aunque reconoció no contar con detalles adicionales recientes.

En conjunto, su intervención dibujó una línea argumental clara: defensa del papel inversor del Estado en la recuperación ambiental del litoral murciano, reivindicación del control sobre usos del agua y llamada a la coordinación entre administraciones para sostener los avances.