Camiones y autobuses de la Región, 'a examen' con casi 90.000 inspecciones en carreteras y empresas este año

Más de 89.000 jornadas de trabajo de conductores de camiones y de autobuses de la Región de Murcia pasarán 'examen' a lo largo del año para comprobar que se cumplen las medidas de seguridad vial, además de luchar contra el intrusismo profesional y garantizar una competencia "leal" entre las empresas murcianas que cumplen la normativa.

Que los vehículos estén aptos y en disposición de circular por las carreteras tras haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, que los trabajadores cuenten con los permisos de conducción oportunos y otros 'papeles' para poder llevarlos o que se cumplan los horarios de su jornada laboral serán algunos de los requisitos que se pedirán.

Este es uno de los objetivos principales del nuevo Plan regional de Inspección de Transportes 2026 que presentó esta semana la Consejería de Fomento e Infraestructuras que dirige Jorge García Montoro a distintos representantes que forman o tienen que ver con el sector.

"La lucha contra el transporte ilegal, la inspección de los tiempos de conducción y descanso, la detección de manipulaciones de tacógrafos y la inspección del transporte de mercancías peligrosas o de escolares y menores" forman parte de las actuaciones en las que se va a centrar este año la hoja de ruta del plan.

La Consejería incorpora este año dos nuevos agentes para incrementar la vigilancia junto a la Guardia Civil y policías locales

Las estimaciones apuntan a que pueda inspeccionarse al menos el 3% de estas jornadas tanto por parte de los agentes de la Guardia Civil como de los propios inspectores de la Consejería. De hecho, una de las novedades del citado plan para este año es que se incorporarán dos nuevos inspectores al equipo de la Consejería que, junto a la "implantación progresiva de herramientas tecnológicas que permitirán mejorar la comprobación de datos en sede, el análisis de riesgos, la trazabilidad de las actuaciones y la eficiencia en la tramitación de los expedientes sancionadores", contribuirán a garantizar la seguridad tanto en empresas como en carreteras.

Asimismo se contemplan hasta 23 controles en las vías durante este año en la Región de Murcia en colaboración con la Guardia Civil y las policías locales de los distintos municipios, "así como inspecciones en empresas mediante actuaciones presenciales y requerimientos telemáticos", añaden fuentes del departamento que dirige Jorge García Montoro.

Las reincidentes, en el foco

El documento también pondrá especial énfasis en la vigilancia de empresas transportistas de alto riesgo o reincidentes en la comisión de infracciones, así como en el control de todos los cursos de Capacitación Profesional y en la inspección de ese 3% de las jornadas de trabajo de los conductores mencionado.

En el caso de los VTC (vehículos de alquiler con conductor) como los de Uber, Bolt o Cabify, la Consejería también pretende intensificar los controles para evitar que recojan clientes sin cita previa o trabajen en aquellos municipios donde no tienen licencia.

Los Uber, Bolt o Cabify también serán supervisados para comprobar que cumplen la normativa

En el caso del transporte escolar y de menores, el objetivo es asegurar que tanto vehículos como conductores cumplan todas las medidas de seguridad. Asimismo se prevé controlar que los autobuses de línea están en condiciones de circular para transportar a pasajeros y que se vele por su defensa.

"Con este plan el Gobierno regional reafirma su compromiso con el sector garantizando la protección de los usuarios y la igualdad de condiciones en el mercado", afirman desde Fomento.

A la presentación de los principales detalles del plan acudieron la jefa provincial de Tráfico de la Región, Virginia Jerez; el comandante jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Utrabo; así como representantes de la Delegación del Gobierno, de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de la Región de Murcia (Froet), de Thader Consumo y de la propia Administración regional.

Reunión en la Consejería para presentar el nuevo Plan regional de Inspección de Transportes 2026, esta semana. / CARM

Redoble de esfuerzos

Aunque no es realmente necesario que las autonomías cuenten con un plan regional concreto -ya que existe uno a nivel estatal que debe regular todas estas actuaciones- la Región de Murcia es una de las que sí que cuentan con uno para, de forma específica, redoblar esfuerzos e incrementar los controles y las inspecciones que sean oportunas para que el del transporte, uno de los sectores de referencia en la Comunidad, cumpla con todas las garantías.

Hace un par de semanas el Ministerio de Transportes sacaba adelante el Plan de Inspección de Transporte por Carretera para el año 2026, que ya contemplaba que aquellas empresas transportistas con mayor historial infractor serán las más controladas y con más frecuencia a lo largo de estos meses.

El "enfoque basado en el riesgo" permitirá, anunció hace unos días la propia Froet, que los inspectores utilicen "una fórmula matemática europea para identificar y vigilar más de cerca a las empresas que cometen infracciones con mayor frecuencia".

El plan nacional también resaltaba la vigilancia especial de los transportistas extranjeros que operan en España (cabotaje) y a las plataformas digitales de transporte. También se incluye la lucha contra las «empresas buzón»: se perseguirá a aquellas compañías que se registran en otros países solo para pagar menos impuestos o salarios bajos, pero que realmente trabajan en España.