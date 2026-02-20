La comunidad musulmana de la Región de Murcia asegura que las personas que visten burka "no representan ni siquiera un 0,0001%"

En España viven más de dos millones de personas musulmanas, más de 180.000 en la Región de Murcia. De ellas, las personas que utilizan el burka o el niqab, prendas que cubren por completo el rostro de la mujer, "no representan ni siquiera un 0,0001%, es decir, un porcentaje mínimo dentro de la comunidad". Así lo asegura Sabah Yacoubi, vicepresidenta de la Asociación Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) de España y presidenta de la entidad en la Región.

Por este motivo, no le parece razonable centrar el debate público en una realidad tan minoritaria "cuando nuestra región afronta desafíos mucho más urgentes, como la vivienda, la sanidad o la educación, que afectan directamente al bienestar y al desarrollo de toda la sociedad". Se refiere a la insistencia de Vox de prohibir el uso del burka o niqab en los edificios públicos de la Comunidad, puesto que, después de que una moción en este sentido fuera rechazada en la Asamblea Regional el pasado mes de diciembre, ahora ha vuelto a registrarla.

A nadie le corresponde juzgar cómo deben vestirse otras personas Sabah Yacoubi — ATIM

"Convertir este asunto en una prioridad política es una medida populista, discriminatoria y alejada de la realidad social. Solo contribuye a colapsar el debate parlamentario con propuestas estériles, en lugar de impulsar iniciativas educativas, sociales y económicas que reduzcan el desempleo y fortalezcan la convivencia", considera Yacoubi.

Desde ATIM creen que la vestimenta es una decisión "profundamente personal" y a nadie le corresponde juzgar cómo deben vestirse otras personas" ni imponer criterios sobre la forma en que expresan su identidad, su cultura o sus creencias".

Defiende garantizar la identificación "cuando sea estrictamente necesario"

"Vivimos en una sociedad plural donde la libertad individual es un valor fundamental. Siempre que una forma de vestir no vulnere derechos de terceros ni imponga obligaciones a otras personas, debe ser respetada", insiste.

No obstante, la presidenta de esa asociación de marroquíes entiende que puedan existir "situaciones concretas relacionadas con la seguridad —como la necesidad de identificar a una persona en determinados espacios oficiales—". En esos casos, opina que "el enfoque debe ser práctico y proporcional: garantizar la identificación cuando sea estrictamente necesario, sin convertirlo en una estigmatización generalizada hacia un colectivo".

Ahmadía defiende el velo

Aunque el objetivo de la moción de Vox es prohibir el burka y el niqab, en el texto se pide a la Asamblea que manifieste su rechazo a cualquier atuendo o vestimenta islámica" por ser "incompatible con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres". En esta descripción estaría incluido el velo.

La Comunidad Ahmadía del Islam denuncia que el velo en Occidente se ha convertido en "objeto de controversia" y que, a menudo, se usa como "símbolo de la posición subordinada de la mujer" en el islam. Según el documento, determinados medios alimentan esa visión con términos como "encadenadas", "reprimidas", "amortajadas" o "esclavizadas", reforzando la idea de que las mujeres musulmanas "carecen absolutamente de ningún derecho individual".

Defienden que el grado de cobertura del velo es "una elección personal" dentro del recato

Frente a esa lectura, el texto sostiene que el velo se vincula a la modestia y la castidad como "principios fundamentales de la fe" y cita el Corán para justificar códigos de conducta y vestimenta. Subraya que "no hay un vestido específico u obligatorio" para todas las musulmanas, ya que cada comunidad adapta su atuendo cultural, y defiende que el grado de cobertura es "una elección personal" dentro del recato.

El documento también niega que el velo sea "un obstáculo para el éxito" y afirma que las mujeres pueden trabajar "de manera competente" en profesiones como medicina, derecho o enseñanza. Además, rechaza que sea un "medio de represión": "la mujer acepta voluntariamente" cumplir "los mandamientos de Dios", y para quienes lo eligen es "un símbolo de protección, respeto y dignidad".

Noticias relacionadas

Por último, recuerda que el velo no es exclusivo del islam —menciona a María, madre de Jesús, a las monjas cristianas y prácticas judías— y concluye que prohibirlo "atenta contra la libertad individual" y supondría una "violación de los derechos humanos" de mujeres que "no se sienten restringidas por su uso".