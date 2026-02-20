La brecha salarial persiste en la Región: las trabajadoras murcianas cobran unos 5.300 euros menos que los hombres

Ellas cobran, de media, unos 5.324 euros menos al año que ellos en la Región de Murcia, que se sitúa como la tercera comunidad del país con mayor brecha salarial entre mujeres y hombres (un 19,15%), mientras que en España, esta misma diferencia se reduce a 5.158 euros (15,74%). Solo se sitúa por delante de la Región en esta brecha salarial de género Navarra (26%) y Asturias (25%). En el otro lado de la balanza, Canarias es la que presenta una diferencia menor, del casi el 5%, seguida de Baleares (9,5%), Extremadura (13,5%) y País Vasco (14,7%).

Pero no solo hay importantes diferencias durante la etapa laboral: una vez que se alcanza la edad y llega la ansiada jubilación, las pensiones de las trabajadoras murcianas tienen una brecha del 30%, que supone unos 467 euros menos que la de los hombres. Esta situación "deja a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de pobreza".

Son algunas de las conclusiones planteadas este viernes por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en la Región de Murcia en su informe con datos actualizados sobre las diferentes brechas salariales de las mujeres según datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE con motivo de la conmemoración del Día por la Igualdad Salarial este domingo, 22 de febrero.

La vida laboral de las mujeres murcianas está, afirman, "en peores condiciones y dura por menos tiempo" que la vida laboral de los hombres, "influida además de por la precariedad y por la dedicación a las tareas de los cuidados que recaen casi en exclusiva sobre las mujeres".

Solo Navarra y Asturias registran desigualdades mayores que la Comunidad, según el sindicato

Para Paqui Sánchez, secretaria general de UGT en la Región, "las mujeres murcianas cobran incluso menos en términos absolutos y porcentualmente que otras mujeres del resto de España, ya que ostentan el triste pódium de pertenecer a las tres comunidades con mayor brecha de nuestro país”, lamentó

Para UGT, es imprescindible tomar medidas de calado para ir minorando cada vez más estas brechas. “Un paso importante se ha dado con el incremento del SMI, que va a ayudar a recortar esa brecha, ya que son las que más cerca tienen sus salarios medios de los 1.221 euros al mes del SMI, al igual que los jóvenes, las personas migrantes y aquellas personas con contratos a tiempo parcial. Pero es insuficiente, hay que ser valientes y adoptar medidas más drásticas y aplicar de verdad los Planes de Igualdad en las empresas”, añadió.

Asimismo como sindicato se propone que la disminución de las brechas entre mujeres y hombres se consiga a través de la implantación de una nueva generación de derechos laborales, que fomenten el desarrollar el trabajo a jornada completa con la atención y cuidado de familiares, la flexibilidad sin la pérdida de derechos. Eso desincentivaría las reducciones de jornada o las excedencias por cuidado de familiares como única vía para poder atender a nuestros hijos o mayores. Así avanzaremos de verdad en la igualdad real.

Por su parte, CC OO apunta que el "efecto transformador" de la reforma laboral en España llevada a cabo por el Gobierno ha sido "real, pero no equitativo por sexo", por lo que reclama la necesidad de poner en marcha políticas complementarias con enfoque de género "que garanticen una transición justa hacia un empleo más estable también para las mujeres".

Paqui Sánchez (UGT) y María Ángeles Guevara (CC OO), este viernes durante la presentación de los datos. / L. O.

"Un sistema androcéntrico y patriarcal"

La realidad laboral y social de la Región de Murcia analizada desde una perspectiva de género sigue reflejando sin duda alguna "la pervivencia de desigualdades entre mujeres y hombres que se fundamenta en la división sexual del trabajo, instaurada por un sistema androcéntrico y patriarcal y no por la falta de cualificación profesional o formativa de las mujeres", aseguró María Ángeles Guevara García, secretaria Mujeres e Igualdad y LGTBI+ este viernes.

CC OO apunta que para acabar con la brecha salarial hay que actuar "sobre los factores estructurales del patriarcado y del capitalismo que determinan y fomentan desde la infancia la desigualdad y subordinación de las mujeres". En este sentido, requieren más medidas no solo en el trabajo, sino también en el ámbito educativo, familiar, el reparto de roles o de poder en los espacios públicos y privados.

La reforma laboral ha tenido un efecto "real pero no equitativo" y reclama políticas con enfoque de género

"La discriminación salarial es el resultado de la mayor explotación y desigualdad laboral que sufren las mujeres en su inserción y trayectoria en el mercado de trabajo, que a su vez tiene su origen en la desigualdad social, cultural, educativa, en las tareas de cuidados... que soportan las mujeres desde niñas y que las predispone a asumir roles y tareas diferentes durante su vida. La inserción en el mercado de trabajo es una etapa de una trayectoria vital iniciada hace años", exponen desde CC OO.

Croem alerta que "supone un freno para la competitivdad empresarial"

La patronal murciana Croem también resaltó este viernes "la importancia de seguir avanzando en la eliminación de la brecha retributiva entre hombres y mujeres" ante una realidad que "continúa afectando a nuestro mercado laboral y que supone un freno para la competitividad empresarial".

Desde la confederación regional que preside Miguel López Abad consideran "prioritario" garantizar que trabajos de igual valor reciban la misma retribución. Asimismo explican que las diferencias salariales entre hombres y mujeres responden a factores como que haya una "mayor presencia femenina en sectores menos remunerados", así como "las diferencias en modalidades de contratación y jornadas laborales, la menor participación de las mujeres en puestos y sectores mejor retribuidos, así como la asunción mayoritaria de las responsabilidades de cuidado".

La industria regional, expone en el comunicado, continúa estando "fuertemente masculinizada, con siete de cada diez empleos ocupados por hombres. Actividades como la hostelería y el comercio, altamente feminizadas en la Región, presentan además niveles elevados de brecha salarial".

La patronal reclama medidas como la transparencia salarial y la corresponsabilidad en los cuidados

Para corregir estas desigualdades, advierte la patronal, es necesario seguir avanzando en "el reparto corresponsable de los cuidados, reducir la segregación horizontal y vertical en el empleo y reforzar la transparencia y objetividad de los sistemas retributivos".

Por otra parte, Croem defiende que la reforma laboral de 2022, avalada por CEOE, ha contribuido a mejorar la calidad del empleo, especialmente entre las mujeres, tradicionalmente más afectadas por la temporalidad. Entre 2022 y 2025, el número de mujeres ocupadas en la Región de Murcia aumentó en 32.800, lo que supone un crecimiento del 11,9%, mientras que el desempleo femenino se redujo en 5.700 personas (-11%). Asimismo, la tasa de paro descendió en 2,8 puntos porcentuales, situándose en el 13% al cierre de 2025, y la temporalidad se redujo en 5,9 puntos, pasando del 29,2% al 23,3%.

Estos datos reflejan una evolución positiva del empleo femenino en la Región de Murcia, si bien desde Croem reiteran su compromiso de "seguir trabajando, en colaboración con las administraciones y los agentes sociales, para avanzar hacia un mercado laboral más igualitario, eficiente y competitivo".