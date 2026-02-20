Alicia Rubio: "Quiero ser rectora para toda la comunidad universitaria, para tener la mejor versión de la UMU"

"Quiero ser la primera rectora de la Universidad de Murcia, es el momento de romper estereotipos en una institución con más de cien años de historia". De esta forma se ha pronunciado este viernes Alicia Rubio, vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UMU, al presentar su candidatura a las próximas elecciones de la universidad que se celebrarán tras las Fiestas de Primavera y al equipo que le acompañará en este proyecto.

El marco elegido ha sido la zona verde que rodea la Facultad de Economía y Empresa de la UMU, en el Campus de Espinardo, donde Rubio que se siente "como en casa" -es catedrática del departamento de Organización de Empresas y Finanzas- y donde ha anunciado de forma oficial su candidatura, aunque su nombre fue el primero en las quinielas que se han ido haciendo en los últimos meses, desde que el actual rector, José Luján anunció su marcha a la Croem.

La candidata a rectora de la Universidad de Murcia ha enviado este mismo viernes un mail a toda la comunidad universitaria "para anunciar mi decisión personalmente primero a mis compañeros", al tiempo que ha aprovechado el acto público para presentar lo que serán las líneas generales de su proyecto.

La vicerrectora de Estudiantes afirma que "si la comunidad universitaria lo decide, la UMU tendrá por primera vez una rectora. Seré la rectora de todos, representando a todos los colectivos de la institución para lograr tener la mejor versión de la Universidad de Murcia".

Para ello ha incluido en su equipo a profesores y catedráticos, apoyándose también en estudiantes, ya que "son ellos, los estudiantes, a quienes nos debemos" y participarán en el desarrollo de las propuestas.

Entre quienes la acompañan en este proyecto, se encuentra Virginia Ruiz, que fue vicegerente de la UMU y es directora del departamento de Recursos Humanos; Juan Antonio Ruipérez, profesor de Ingeniería de la Comunicación; Diego García, catedrático de Optometría y coordinador de Estudiantes; y Natalia Arroyo, catedrática de Química Analítica, entre otros profesionales.

Alicia Rubio y el equipo que la acompaña en su proyecto / Israel Sánchez

La universidad, germen del pensamiento crítico

La candidata a rectora sostiene, en referencia a la universidad, que "jugamos un papel clave en el futuro de la Región de Murcia y de nuestra sociedad, ya que entre nuestras funciones se encuentra el generar conocimiento mediante la investigación y su transferencia a la sociedad, así como impulsar la cultura y el pensamiento crítico".

Reconoce que está "ante grandes retos", pero afirma sentirse muy tranquila "porque tenemos a los mejores profesionales", a quienes "debemos escuchar y cuidar para proporcionarles estabilidad y reconocimiento, creando un espacio entorno laboral estimulante en el que se fomente el trabajo en equipo".

Atracción del talento, investigación y convivencia

Entre los objetivos de su proyecto destaca el aumentar los recursos para investigación, con el fin de invertir en infraestructuras, apoyar la redacción de proyectos y reforzar la internacionalización; también cree necesario desarrollar un plan de atracción del talento, ya que "se nos escapa genere maravillosa y debemos contar con planes para atraerlos"; al tiempo que se platea la necesidad de emprender acciones dirigidas a los estudiantes, como metodologías activas y el fomento de la movilidad.

Alicia Rubio considera fundamental el crear espacios de convivencia de la vida universitaria, el aumentar las becas y desarrollar acciones de integración.

"Somos más de 40.000 personas y debemos hacer de la UMU un lugar amable, la casa de todos, y para ello hay que fomentar la salud mental y la conciliación". También se reforzará la colaboración con empresas, administraciones públicas y entidades del tercer sector.

Uno de los retos de futuro es "liderar la estrategia de IA", formando a los alumnos y los profesionales en el uso crítico, ético y responsable. Así como la reducción de la burocracia.

"La UMU no solo forma a profesionales, es un agente de cambio, y para ello hemos formado un equipo competente, diverso y con vocación de servicio, ya que todos los que me acompañan conocen la universidad desde dentro", afirma la candidata a rectora.