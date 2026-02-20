Adiós a una costumbre histórica en Murcia: cambian las reglas en la Ley de Propiedad Horizontal

La habitual estampa de ver la ropa tendida al aire al pasear por muchas calles de la Región de Murcia podría tener los días contados. La gente da por hecho que tender en el patio de luces es algo normal, pero la ley es clara al respecto: si la comunidad de vecinos quiere prohibirlo, puede apelar al artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Según este epígrafe, el propietario de un piso o local no puede realizar alteraciones en la configuración o estado exterior del edificio. Colocar cuerdas, soportes metálicos o, simplemente, colgar la colada en un patio interior puede interpretarse como una modificación de la estética de un elemento común.

Aunque se trate de un patio "interior", suele considerarse parte de la fachada del inmueble. Por ello, si los estatutos de la comunidad no lo autorizan de forma expresa, cualquier vecino puede exigir la retirada inmediata de la ropa tendida.

¿Qué dice exactamente la ley?

Más allá de la comodidad individual, la normativa busca preservar la estética y la integridad del edificio y evitar posibles daños, como humedades por goteo o deterioros derivados de anclajes en muros comunes.

Además, la autorización en los estatutos no siempre basta. En algunos casos puede ser necesaria la aprobación unánime de la junta de propietarios y, también, comprobar que el ayuntamiento no cuente con una ordenanza municipal que lo prohíba de manera general.

Un conflicto que puede acabar en demanda

Si un vecino ignora la prohibición, la comunidad puede pasar de la queja a la acción e iniciar un procedimiento de "cesación". El conflicto podría terminar en los tribunales, con la obligación de retirar la instalación y, en determinados supuestos, asumir las costas del proceso.

Tender la ropa al aire es más que una costumbre, casi una tradición histórica en España. Pero el endurecimiento de las normas y los crecientes conflictos entre vecinos están llevando a buscar alterativas, como el uso de secadoras o tendederos plegables de interior, para evitar problemas legales.

"No es fácil instalar un toldo si hay un vecino que se opone"

El abogado murciano José Manuel Hernández Benavente, de Equi&Lex Benavente Abogados, aclara que "lo que damos por sentado no siempre viene amparado por la ley". El letrado analiza la dificultad que puede suponer algo tan cotidiano y tan integrado en el imaginario colectivo: "La instalación de un tendedero, no es facil, si encontramos un vecino que se oponga".

Hernández Benavente, abogado de Equi&Lex. / L. O.

Hernández recuerda, por otro lado, que con la nueva normativa "se pretende evitar que la instalación de anclajes para tendederos o aires acondicionados pueda producir humedades en la fachada del inmueble".

Prohibición de los pisos turísticos en Murcia

Hace más o menos un año la Ley de Propiedad Horizontal también fue modificada. En este caso, la nueva norma obligaba a los propietarios de los pisos turísticos a contar con el voto de tres quintas partes de los vecinos de la comunidad para poder convertir su casa en este tipo de alojamientos.

La reforma de la ley fue acogida tanto por los ayuntamientos como por las comunidades autónomas, como la Región de Murcia, ante las insistentes demandas de las ciudades del país.